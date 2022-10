Anche il Salvatore del DCEU ammette che cercare di affrontare la Marvel è una cattiva idea

tramite Warner Bros.

Gli ultimi 14 anni di cinema di successo sono disseminati delle ossa di aspiranti universi cinematografici che hanno cercato di correre prima di imparare a camminare, tale era la disperazione di quasi tutti i principali studi di replica per replicare il successo di ciò che Kevin Feige aveva ottenuto in meraviglia.

Una manciata non solo è sopravvissuta, ma ha prosperato, ed è interessante notare che non meno di tre di loro cadono sotto lo stendardo della Warner Bros.. The Conjuring Universe, MonsterVerse e DCEU hanno accumulato miliardi e miliardi di dollari al botteghino, ma anche Adamo Nero la star e produttore Dwayne Johnson ha ammesso che è sciocco provare a interpretare i leader del mercato nel loro stesso gioco.

Grazie alle prime reazioni positive, e anche alla conferma del cameo che tutti stavano aspettando, l’ingresso di lunga gestazione della megastar nella sandbox dei supereroi è pronto a consegnare la merce quando esploderà nei cinema il prossimo fine settimana. Tuttavia, anche l’uomo stesso è pienamente consapevole del fatto che cercare di entrare nel campo della Marvel non è il gioco più intelligente da fare.