Anche i membri del Congresso sono delusi dalla scomparsa di “Batgirl”

Foto via Warner Bros.

Sembra che tutti siano arrabbiati con Warner Bros. Discovery in questi giorni, e questo apparentemente include il governo degli Stati Uniti.

Dopo che Discovery ha assunto la responsabilità di WB, i nuovi dirigenti hanno immediatamente iniziato a tagliare il budget, per un importo di circa 825 milioni di dollari. I film e le serie originali hanno ricevuto l’ascia e WBD continua a fare notizia dopo che HBO Max ha annunciato che avrebbe cancellato ben 36 titoli dal servizio di streaming. Per quante piume sono state arruffate, non è ancora paragonabile al contraccolpo che il gigante dei media aziendali ha dovuto affrontare dal nixing Cattiva ragazza.

Attirando allo stesso modo l’ira dei fan e dell’élite di Hollywood, WBD ha scelto di annullare Cattiva ragazza, sostanzialmente accumulando un investimento di 90 milioni di dollari. Sebbene le prime proiezioni dei test siano state negative, il mondo si è radunato dietro Leslie Grace, che era pronta a recitare come il primo supereroe latino a guidare un franchise.

Tra social media e YouTube, milioni di fan hanno espresso le loro opinioni con il mondo. Ora possiamo aggiungere un membro del Congresso all’elenco dei condannati al WBD. Nei commenti fatti a Il giornalista di HollywoodRep. Joaquin Castro, D-Texas, aveva parole scelte per Warner Bros. Discovery:

“Non c’è stata alcuna indicazione con Cattiva ragazza che lo guarderanno in giro, quindi questa attrice latina incredibilmente dotata e la storia meravigliosa vengono gettate nello scarico per una cancellazione delle tasse.

Potrebbero esserci problemi legali incombenti, come THR ha osservato che gli esperti si stanno chiedendo se le recenti mosse dello studio violino le leggi antitrust. Resta da vedere cosa riserva il futuro per WBD e tutte le sue partecipazioni.