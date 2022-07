Ana de Armas afferma che lo scrutinio di Ben Affleck è stato un’esperienza “orribile”.

Foto di Jerod Harris/Getty Images

Mentre Ana de Armas potrebbe insistere sul fatto che non è un’eroina d’azione, la sua carriera di attrice sembra certamente puntare su quella linea di lavoro. L’ultima istanza di questo è L’uomo grigioil nuovo thriller d’azione dei fratelli Russo che vede come protagonista de Armas in un cast stellato al fianco di Ryan Gosling e Chris Evans.

Dal momento che il film avrà una tiratura teatrale limitata nel giro di pochi giorni, l’attrice cubano-spagnola è tornata ad essere l’argomento di conversazione della città. Ana ha abbellito la copertina di ElleIl numero di agosto, in cui racconta la sua carriera, dall’ottenere un ruolo in Non c’è tempo per morire come Bond girl, per intraprendere un’altra avventura simile con i fratelli Russo, per non parlare dell’imminente film d’azione-romantico di Dexter Fletcher, Fantasma.

Tra tutti questi progetti di alto profilo, de Armas è diventato famoso nell’ultimo anno anche per essere apparso nell’orribile thriller erotico Acque profonde accanto a Ben Affleck, quindi non sorprende che sia saltato fuori anche l’argomento della sua relazione altamente studiata con l’attrice americana.

A quanto pare, questo è uno dei motivi per cui ha lasciato Los Angeles, per cercare acque più calme.

“[It was] orribile”, dice de Armas. “Questo è uno dei motivi per cui ho lasciato Los Angeles.”

L’attrice aveva già visto come il controllo di una relazione del genere avesse rovinato la vita dei suoi colleghi, dovendo costantemente fare i conti con paparazzi e simili, quindi ha cercato.

“Ci sto attraversando [myself] ha confermato i miei pensieri su “Questo non è il posto giusto per me”. È diventato un po’ troppo. Non c’è via di scampo. Non c’è via d’uscita. È sempre la sensazione di qualcosa che non hai, qualcosa che ti manca. È una città che ti tiene ansioso”.

Ana ora vive a New York, ed è molto più felice perché è più vicino al suo paese d’origine, la Spagna.