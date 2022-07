Altre immagini per “Black Adam” della DC sono state rivelate al Comic-Con

Come Adamo NeroMancano solo pochi mesi all’uscita nelle sale cinematografiche, altre immagini per il prossimo film DC sono state condivise sui social media in preparazione per il loro panel al Comic-Con.

Lì nuove immagini del nuovo antieroe della DC sono state condivise su Twitter dalla star del film, Dwayne Johnson. Non solo possiamo vedere il nuovo personaggio DC, ma anche gli altri membri del cast in luoghi dall’aspetto high-tech. Abbiamo anche visto Pierce Brosnan nei panni del Dr. Fate, mentre interagisce con Black Adam.