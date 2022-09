Allison Janney si apre sul diventare un’improbabile eroina d’azione nel thriller Netflix “Lou”

Immagine tramite Netflix

Quando viene chiesto di immaginare una star del cinema d’azione, alcune persone potrebbero alzare un sopracciglio se dovessi mai suggerire un’attrice di età superiore ai 60 anni. Dando immediatamente seguito alla stipulazione che detta attrice è specificamente vincitrice dell’Oscar Allison Janney, tuttavia, sarai sicuramente accolto con cenni di comprensione e accordo; Janney è, dopotutto, una dea tra gli umani la cui gamma malleabile la sta finalmente collocando nel ruolo di cui sopra.

In effetti, Janney interpreterà il ruolo principale nel prossimo film d’azione di Netflix Lou, che segue l’aspro e misterioso corpo di casa di Janney in una missione straziante per salvare la figlia del suo vicino da un rapitore. Aiutate da detta vicina (Jurnee Smollett) mentre infuria una violenta tempesta, le due donne corrono contro il tempo mentre ciascuno dei loro oscuri passati viene alla luce nella loro ricerca della giovane ragazza.

Non lo sapresti dalla sua forte gravità nel trailer del film, ma l’opportunità per il ruolo principale in un film d’azione ha colto Janney completamente di sorpresa. Parlando a ComicBook.com, Janney ha osservato come pensava che la sua finestra per diventare un eroe d’azione fosse arrivata e finita prima che il produttore JJ Abrams si presentasse con una sfilza di componenti incredibili, dalla sceneggiatura alla sua aspirante co-protagonista.

È stata una cosa eccitante per me, perché ho sempre voluto fare questo genere. Non l’ho mai fatto, non ne ho mai avuto l’opportunità. Ero tipo, chi darà a una donna di 62 anni l’opportunità di essere una star d’azione. JJ Abrams arriva con questa incredibile sceneggiatura con Anna Foerster a dirigerla e Jurnee Smollett che viene con me e in questo viaggio con me.

Avrebbe continuato esprimendo quanto amasse l’esperienza, incluso il suo reggimento di addestramento.

È stato molto divertente. Ho adorato l’allenamento. Ha reso più divertente allenarsi perché non mi piace affatto allenarmi, ma in qualche modo quando vieni pagato per farlo, è davvero divertente. Questo è il mio lavoro, allenarmi. Mi piaceva essere pagato per allenarmi.

Lou uscite su Netflix il 23 settembre.