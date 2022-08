7 strabilianti video dietro le quinte su YouTube

Immagine tramite Marvel Studios

I film trasportano il pubblico in luoghi e tempi diversi. Consentono agli spettatori di ampliare le loro menti e modi di guardare il mondo. Sono in grado di farci provare emozioni profonde o dimenticare per un po’ le nostre preoccupazioni. Sono semplicemente magici.

Questa magia sembra facile sulla scena. Ciò che il pubblico non vede è il numero infinito di persone, progetti e attrezzature che rendono il film magico. L’arte non è mai facile. I sette Youtube i video in questo elenco ti aiuteranno a capire come sono stati girati i tuoi film preferiti, ma tieni presente che non li guarderai mai più allo stesso modo. Dai un’occhiata dietro le quinte per vedere cosa è realmente successo sui set di questi sette film.

Come 1917 è stato filmato per assomigliare a due riprese continue

1917 è stato diretto da Sam Mendes ed è vagamente basato sulle storie che il nonno di Mendes, Alfred, ha raccontato sul suo servizio durante la prima guerra mondiale. Per far sentire il pubblico come se anche loro fossero soldati in questa guerra, Mendes ha scelto di girare il film per sembra che sia stato fatto in due riprese continue. Ciò ha richiesto una pianificazione meticolosa e lungimiranza. Fortunatamente Roger Deakins è stato il direttore della fotografia del film. Questa era la quarta volta che Deakins e Mendes lavoravano insieme. Le loro altre collaborazioni includono i film Jarhead, Strada rivoluzionariae Caduta del cielo. I risultati di questo modo unico di filmare sono un film straordinariamente commovente. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha concordato e assegnato a Deakins l’Oscar per il miglior risultato in cinematografia nel 2019.

Un mix di effetti animatronic e CGI sul set di Jurassic Park

Il classico moderno di Steven Spielberg, Jurassic Park, ha effetti visivi sbalorditivi che per lo più reggono agli standard odierni. Il film è basato su un romanzo del 1990 di Michael Crichton, i cui diritti la Universal ha pagato 1,5 milioni di dollari prima ancora che il libro fosse pubblicato. Creare di Jurassic Park sono stati utilizzati effetti visivi impressionanti, una combinazione di dinosauri animatronic reali e immagini generate al computer. Un team guidato da Stan Winston ha creato i dinosauri animatronic, come l’iconica scena in cui il Tyrannosaurus Rex evade dal suo recinto. Nel frattempo, Dennis Muren di Industrial Light & Magic era responsabile dei dinosauri CGI. Ricordi i bachiosauri realistici nella scena quando il dottor Grant e il dottor Sattler arrivano per la prima volta al parco? I “veggiesauri” erano tutti CGI.

Imposta le modifiche in Prendendo in giro

Prendendo in giro è una serie Showtime e tecnicamente non è un film, ma una scena della prima stagione, l’episodio tre è così impressionante che merita un posto in questa lista. Lo spettacolo segue il personaggio di Jeff Piccirillo, interpretato da Jim Carrey, che è un tipo di Mr. Rogers nei panni di un personaggio televisivo amato dai bambini che sta attraversando una tragedia personale. Il personaggio Shaina, interpretato da Riki Lindhome, guarda lo spettacolo di Jeff Il tempo dei burattini del signor Pickles mentre sta lavorando per superare la sua dipendenza dalla droga. Jeff alla fine chiede a Shaina di uscire per un appuntamento. La scena dell’episodio tre mostra una trasformazione in tempo reale di Shaina e del suo ambiente mentre cambia vita. Ci sono voluti molti membri dell’equipaggio che lavoravano insieme per ottenere questo scatto magistrale.

Prospettiva forzata dentro Signore degli Anelli

Basato sui venerati libri di JRR Tolkien, Il Signore degli Anelli La trilogia è un capolavoro cinematografico diretto da Peter Jackson. Lo Hobbit film non tanto, ma divaghiamo. Uno dei modi in cui Jackson e il direttore della fotografia Andrew Lesnie hanno fatto sembrare gli hobbit più piccoli delle loro controparti umane ed elfiche è stato utilizzando un’innovativa tecnica di prospettiva forzata. I film precedenti lo avevano utilizzato, ma erano limitati a una ripresa statica. Per ottenere una ripresa in movimento, i carrelli sono stati utilizzati per muovere contemporaneamente sia la telecamera che l’attore. I risultati parlano da soli.

Tempo di proiettile La matrice

La matrice è un film di fantascienza del 1999 scritto e diretto da Lana Wachowski e Lilly Wachowski. È il primo di una serie di film, il più recente è Matrix Resurrectionsche è stato rilasciato nel 2021. La matrice i film sono noti per i loro effetti visivi e le sequenze d’azione. Una delle tecniche che hanno reso popolare e innovato è stata il “bullet time”. L’autore Joshua Clover definisce il bullet time come “un’analogia visiva per momenti privilegiati di coscienza all’interno di Matrix”. Quelle scene in cui il mondo rallenta e Neo è in grado di schivare proiettili e fare backbend impressionanti? È l’ora del proiettile. Per realizzare questi scatti, John Gaeta ha utilizzato più telecamere che si sono attivate pochi secondi dopo l’altra catturando l’azione mentre accadeva. Questo crea un effetto al rallentatore e sembra super cool.

Il supereroe salta nei film Marvel

È abbastanza giusto dire che la Marvel ha preso il controllo di Hollywood. Da allora Uomo di ferro è stato rilasciato nel 2008, il franchise è andato senza sosta e l’MCU si è esteso alla televisione e allo streaming. I film Marvel utilizzano un sacco di incredibili effetti visivi che spesso vengono aggiunti in post-produzione. Ciò significa che, sul set, le cose non sembrano così belle. Un esempio comico di questo sono i famosi salti di supereroi. Durante le riprese, sembrano un po’ sciocchi. Guarda il prodotto finale e sembra epico. Goditi questo video di Thor, Black Panther e Capitan America che fanno i loro salti sul set. Abbiamo particolarmente amato il salto saltante del Dr. Strange.