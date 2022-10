7 Slasher sottovalutati e sottovalutati per ravvivare la tua stagione di Halloween

I classici sono classici per un motivo. Il massacro della motosega del Texas (1974), Halloween (1978), venerdì 13 (1980), Un incubo su Elm Street (1984), e Grido (1996) sono tutti elementi eterni del genere horror. Quando Halloween arriverà, loro e i loro rispettati sequel non mancheranno mai di essere all’altezza dell’occasione.

Detto questo, un po’ di varietà non guasta mai. Gli slasher sono sempre stati uno dei modi migliori per celebrare il periodo più bello dell’anno, ma ce ne sono tanti che sono passati sotto il radar, sepolti sotto l’eccesso di voci indipendenti di discutibile merito, alcuni legittimamente grandi si sono persi nel mescolare.

Quindi, dato che è di nuovo quel periodo dell’anno, mettiamo in evidenza 7 slasher sottovalutati e sottovalutati per aiutare a cospargere di spezie le tue festività natalizie. Nessun trucco qui, solo dolcetti.

Demenza 13 (1963)

Daremo il via a questa lista con un proto-slasher di Il Padrino (1972) e Apocalisse ora (1979) regista stesso, Francis Ford Coppola. Dopo la morte del marito, una donna nasconde la sua morte finché non riesce a convincere sua madre a metterla nel testamento di famiglia. Sfortunatamente per lei, scopre che la famiglia potrebbe nascondere un segreto mortale.

Demenza 13 è diabolicamente contorto. C’è un’atmosfera horror gotica che aleggia su ogni fotogramma, elevando la suspense ad ogni passo. Non sei mai veramente sicuro di cosa stia succedendo, a parte il fatto che c’è un assassino con l’ascia a piede libero e chiunque potrebbe essere la prossima vittima. A poco più di un’ora, ti sarà difficile non volere poco di più quando sarà finita. Puoi acquistare un’edizione speciale da collezione qui. Ha un sacco di contenuti bonus che rendono Dementia 13 davvero fantastico.

Poco prima dell’alba (1981)

Poco prima dell’alba funziona come una decostruzione di tropi slasher ormai familiari prima che fossero davvero ben consolidati. Un gruppo di amici fa un’escursione sulle montagne dell’Oregon per trovare una proprietà che uno di loro ha appena ereditato. Naturalmente, dato che queste cose vanno, questo non fa ben sperare per loro quando apprenderanno presto che ci sono cose molto più spaventose in agguato nei boschi.

Quando parliamo di grandi ragazze finali, ci sono una manciata di nomi che saltano fuori sempre. Tuttavia, non è mai stata menzionata l’ultima ragazza qui, Constance. Mentre il film eccelle nei suoi aspetti tecnici, ritmo e atmosfera, dove brilla davvero è nella sua caratterizzazione. Piuttosto che la purezza e l’innocenza vengono presentate come chiavi virtuose per la sopravvivenza, vengono invece mostrate come restrizioni imposte che le impediscono di abbracciare chi è. Quando arriva la lotta finale con l’assassino, è come se un animale affamato fosse stato fatto uscire dalla sua gabbia, dando vita a uno scontro degno della hall of fame dell’orrore. Poco prima dell’alba è attualmente scontato del 10%. Prendi una copia oggi.

Da solo nel buio (1982)

No, non quel terribile film di Uwe Boll. Non ne parliamo. Parleremo comunque di un fantastico film dimenticato meritevole di uno status di classico cult. Dopo un blackout, un medico e la sua famiglia vengono attaccati da molti dei suoi pazienti instabili dopo essere fuggiti dal loro ospedale psichiatrico. Se vogliono uscirne vivi, dovranno combattere con le unghie e con i denti per vedere di nuovo la luce.

Da solo nel buio è decisamente agghiacciante. Ogni assassino ha la propria personalità e motivazione distinti, con alcuni che sono più comprensivi, mentre altri più detestabili, creando alcuni momenti davvero inquietanti. L’arma segreta del film risiede però nell’icona del genere stesso, Donald Pleasence. Suona l’esatto opposto del suo Halloween personaggio del dottor Loomis, mangia con entusiasmo lo schermo recitando contro il tipo. Il tutto è solido, ma Pleasence aggiunge la ciliegina sulla torta. Il blu ha un sacco di funzioni bonus con Pleasence. Vale la pena dare un’occhiata.

Leggenda metropolitana (1998)

Non lasciare che la sua reputazione o la sfortunata etichetta come a Grido fregatura ti prendi in giro, Leggenda metropolitana è assolutamente fantastico. La storia segue gli studenti di un’università mentre indagano e cercano di sopravvivere a un assassino a tema leggenda metropolitana. Nella loro corsa per trovare l’assassino, devono escludere una falsa pista dopo l’altra prima che sia troppo tardi.

Questo è probabilmente il più noto della lista, ma ciò non significa che ottenga il rispetto che merita. L’estetica è deliziosamente spettrale, con il campus che sembra una versione più gotica di Hogwarts. Poi ci sono le uccisioni, che sono a tutto tondo eccellenti. Ancora meglio, però, è la sua pura audacia, poiché ogni singolo aspetto del film è ridicolo. La chiave è non pensarci, che potrebbe sembrare un poliziotto fuori, ma se sei disposto, ti divertirai un mondo. Urban Legend è a buon mercato in questo momento su Amazon.

Cascate di ciliegie (2000)

Questo è uno di quei film che è così ingiustamente trascurato che è quasi un crimine. Cascate di ciliegie è assassino. Gioco di parole inteso. Quando gli omicidi colpiscono una sonnolenta cittadina suburbana prendendo di mira le vergini, un’adolescente cerca di smascherare il responsabile. Mentre scava più a fondo nel mistero, inizia a rendersi conto che la sua intera vita potrebbe essere costruita su un’oscura bugia sepolta.

Potremmo parlare del modo in cui il film sovverte ingegnosamente i tropi di genere e tutte quelle cose buone, ma il problema Cascate di ciliegie, soprattutto, è che è semplicemente spaventoso. Il montaggio è ciò che veramente suggella l’accordo. Ogni sequenza di uccisioni riceve un’energia frenetica, aumentando l’ansia fino a quando la bilancia non si rompe. Anche nelle visualizzazioni ripetute, quando sai cosa accadrà, ti ritroverai a trattenere il respiro. Questo e Leggenda metropolitana renderebbe la doppia caratteristica perfetta. Prendi una copia oggi.

Dietro la maschera: L’ascesa di Leslie Vernon (2006)

Servendo intelligenza e paure in egual misura, Dietro la maschera rimane ancora impareggiabile nella sua arguzia e originalità. Sperando di realizzare un documentario rivoluzionario, una troupe cinematografica segue l’aspirante slasher Leslie Vernon mentre pianifica il suo primo massacro. Possono fidarsi di un uomo che aspira a diventare un mostro? O il loro ultimo progetto sarà l’ultimo?

La maggior parte dei film in questo elenco ha decostruito il genere horror in un modo unico. Dietro la maschera tuttavia è il più diretto nel suo tentativo. Ricorda Grido nel modo in cui bilancia l’umorismo e l’orrore mentre allo stesso tempo funziona come una celebrazione di uno dei suoi sottogeneri più amati. Mai una volta sentirsi troppo sfacciato per il suo bene o rimanere troppo a lungo nel suo benvenuto, questo film è essenziale per ogni fan degli slasher. Prendi questo e altri elementi essenziali ora.

INCLUSIONE BONUS: Atti casuali di violenza (2019)

Infine, se stai cercando qualcosa di un po’ più astratto e molto più viscerale, l’adattamento di Jay Baruchel dell’omonimo fumetto del 2010 andrà a segno. In Atti casuali di violenza, un creatore di fumetti che soffre del blocco dello scrittore mentre cerca di inventare il finale della sua serie slasher di successo. Va in viaggio per trovare ispirazione. Ovunque vadano lui e i suoi amici, i corpi cadono, costringendolo a confrontarsi con la possibilità che possa interpretare un ruolo molto più sinistro di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Nel giorno e nell’epoca in cui il vero crimine è più grande che mai, questo film potrebbe quasi essere descritto come un anti-slasher. Le uccisioni, sebbene eccezionalmente brutali e creative, non sono mai gratificanti. Sono intimi, personali e tanto più orribili per questo. Non c’è glorificazione, solo il terrore implacabile che deriva da uno spargimento di sangue apparentemente insensato. In questo modo, ricorda sia l’originale Texas Chain Saw Massacre del 1974 che il suo remake del 2004. Come entrambi, vorrai fare una doccia o due dopo questo. Puoi verificarlo in streaming su Shudder o acquistarne una copia qui.

Imparentato