4 film Killer B per il tuo trash Halloween

La maggior parte dei fan dell’horror concorda sul fatto che gli ultimi anni siano stati buoni con noi. Dall’intera filmografia di Jordan Peele al doppio battitore di Ti West con X e Perla, gli appetiti di ogni levriero si sentono pieni da scoppiare. Questi film “sapore” come il più ricco di cioccolato.

Ma a volte non vogliamo una bistecca gourmet o un’aragosta lussuosa. A volte, ciò che ogni fan dell’horror vuole è il cinema di cibo spazzatura. Spazzatura pura e genuina.

E quale genere migliore per questo? I film horror sono sempre stati un film di Shangri La di serie B. I conduttori dell’horror presentano con orgoglio schlock per un pubblico che non ne ha mai abbastanza. Le parodie di questi sudici bocconcini vengono scritte e riscritte. Alcuni fan lavano anche ossessivamente i loro piccoli errori preferiti ogni anno per Halloween.

Tuttavia, se stai cercando un posto dove iniziare questa tradizione sottovalutata, o un veterano dei film di serie B che vuole rivivere dei momenti divertenti, sei nel posto giusto. In onore di Halloween, ecco quattro film di serie B per Halloween che ti daranno il desiderio perfetto di spazzatura.

Killer Klowns dallo spazio (1988)

È probabile che, anche se sei un “normale”, ci sono tre film di serie B così famigerati che li hai già sentiti prima. Se non lo è Sharknado e se non lo è Piano 9 Dallo Spazioallora è sicuramente Killer Klown dallo spazio.

In effetti, i nostri clown alieni preferiti stanno raggiungendo persino la popolarità principale! Spirit Halloween vanta tutta una serie di prodotti Killer Klown sul loro sito web. Perché, proprio quest’anno, a Killer Klown dallo spazio è stato annunciato il videogioco multiplayer asimmetrico!

Questa popolarità tradizionale, tuttavia, esiste per una ragione. Molti fan considerano una commedia horror scritta, diretta, prodotta e con effetti speciali dai fratelli Chiodo Killer Klown dallo spazio la crema del raccolto in un grappolo molto marcio. Se sei andato solo per premessa, questa reazione sembra ridicola. Un’intera razza di clown alieni che invade il pianeta? Chi avvolge le sue vittime in zucchero filato per il consumo? E questa razza di alieni proprio accade assomigliare esattamente all’idea culturale della Terra di cosa sia un clown?

Sorprendentemente, in esecuzione, Killer Klown dallo spazio rappresenta una testimonianza della passione dei nostri registi di genere. Il film è una parodia affettuosa e una lettera d’amore al cinema dell’invasione aliena degli anni ’50, offrendo un remix in stile anni ’80. Gli effetti pratici, tra cui le tute di gomma dei clown e le uccisioni incredibilmente uniche, lo rendono un orologio divertente. Anche alcuni set sono davvero incredibili considerando il budget del film di 1,8 milioni di dollari.

Se hai solo il tempo di scegliere un film da questo elenco per adattarlo alla tua visione di Halloween, probabilmente non sbaglierai Killer Klown dallo spazio. Preparati per un’esperienza fuori dal mondo.

La progenie mortale (1983)

Dopo il successo di Ridley Scott’s Alieno (1979), diversi film hanno cercato di incassare la popolarità della sua premessa. John Carpenter La cosa (1982), ormai ampiamente considerato un classico del genere, è stato persino considerato una spudorata fregatura dalla critica contemporanea!

1982 La progenie mortale è solo una delle tante fregature di Alien. Tuttavia, tra tutti loro, questo potrebbe essere solo uno dei migliori.

Quando ho visto per la prima volta questo piccolo gioiello in streaming su Shudder, devo ammettere che ero piuttosto scettico. La sua trama, incentrata su un mostro alieno in metamorfismo che invade la Terra, è morta. Non riconoscevo nessuno degli attori. Anche la qualità dello streaming del film sembra più che sospetta.

Tuttavia, una visione reale mi ha deliziato!

Per prima cosa, nonostante un budget minuscolo di $ 25.000 USD, gli effetti pratici del Deadly Spawn sembrano meravigliosi. Questi vermi alieni creano delle piccole creature deliziosamente disgustose. Il sound design, sebbene semplice nel concetto, porta anche lo spawn titolare a una vita spettrale. Ogni singolo momento in cui queste creature sono apparse sullo schermo è un prezioso miracolo della bontà del genere.

Bene, che dire dei personaggi? Uno dei maggiori problemi del cinema di serie B risiede nei membri del cast umani davvero poco interessanti e poco stimolanti. Pertanto, immagina il mio shock nello scoprirlo La progenie mortale in realtà presenta personaggi piuttosto buoni. Ciascuno degli umani nel film risponde realisticamente alla minaccia o utilizza intelligenti capacità di risoluzione dei problemi che semplicemente non sono comuni nei film dell’orrore. Una menzione speciale va al giovane mostro, Charles, interpretato da Charles George Hildebrant. Interpreta davvero un’anima riconoscibile e intelligente, offrendo la rara performance carismatica del bambino.

Tra tutti i film in questa lista, La progenie mortale rimane il più sconosciuto e questo deve assolutamente cambiare. Se sei disposto a correre il rischio, prendi questo bambino su Shudder. Merita di essere uno dei tuoi classici cult preferiti.

Massacro del pigiama party (1982)

Come ogni fan dell’horror sa, la prima impressione sulla copertina di un film rende o rompe la tua decisione di ritirare un film. Molti vecchi amanti dell’horror hanno trovato per la prima volta il loro film preferito sfogliando un’intera selezione di titoli e scegliendo la copertina che ha parlato loro per prima.

Quando guardi Massacro del pigiama party‘s cover, sono sicuro che molti di voi arriveranno a conclusioni simili. Oh, un altro film di serie B. Probabilmente uno schlock fest con un sacco di fanservice e scene recitate in modo terribile mentre inevitabilmente aspetti quella sanguinosa battuta finale.

Tuttavia, Massacro del pigiama party riesce ad essere pieno di sorprese. Oh, ci sono un sacco di dialoghi strani e sciocchezze a basso budget. Le donne nel film sono ovviamente sulla trentina, niente affatto vicino all’età del liceo. Inoltre, quante volte un film dell’orrore deve utilizzare il paziente mentale fuggito per colpire di nuovo?

Ciò che rende Massacro del pigiama party il lavoro, però, sta nelle donne audaci che hanno girato il film. Diretto da Amy Holden Jones e scritto dall’autrice lesbica Rita Mae Brown, Massacro del pigiama party sa di cosa si tratta, da quali influenze attinge e di cosa vuole parlare. Il film riesce a essere ridicolo e divertente mentre commenta anche le sfumature sessiste e femministe dello slasher. Sta tutto nella scrittura, nell’arma eccessivamente fallica che usa l’assassino, nell’ovvia gratificazione sessuale dell’assassino nell’uccisione delle donne e nelle ragazze che imparano a vincere lavorando insieme piuttosto che come eroina solista.

A volte, le coperture ti ingannano davvero. Massacro del pigiama party porta un sacco di emozioni a buon mercato, ma c’è molto di più sotto la superficie se sai dove cercare.

Van Helsing (2004)

Ok, so cosa molti di voi potrebbero pensare. Questo deve essere un trucco, giusto?

Quando è uscito per la prima volta nel 2004, Van Helsing ha chiaramente cercato di essere un successone. Il cast all’epoca vantava anche molti grandi nomi, come Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh e David Wenham, fresco di Signore degli Anelli!

Tuttavia, al suo interno, Van Helsing funziona come un film di serie B. Gli effetti sembrano economici ma affascinanti da guardare. La trama, che in pratica funziona come un mostruoso mash adattato agli anni 2000, è completamente fuori di testa. Ma l’aspetto più grande, il più grande fattore di formaggio del film, sta nella recitazione. Perché ragazzi, questo cast si stava divertendo, e ogni momento del film si rifiuta di fartelo dimenticare. Richard Roxburgh nei panni di Dracula e Shuler Hensley nei panni del mostro di Frankenstein masticano in particolare ogni pezzetto di scenario che riescono a trovare. Rende la visione gloriosa.

Oh, e a proposito, ho menzionato il climax con un lupo mannaro Van Helsing che combatte un feroce gargoyle mostro pipistrello Dracula? E che è pieno di scene omoerotiche tra Kate Beckinsale e Le spose di Dracula? Per non parlare delle sfumature gay della relazione tra Dracula e Van Helsing? Mentre presenti anche alcuni dei migliori design di licantropi del cinema?

Più di qualsiasi altro film di serie B in circolazione, Van Helsing rende perfetta la visione di Halloween. Non lasciare che alcune visioni contemporanee ti ostacolino. Prenditi il ​​tempo per cercare questo bambino e provalo tu stesso. Semmai, potresti trovare un nuovo successo nel cimitero.

Tutto sommato, queste selezioni costituiscono una minuscola, minuscola frazione di tutto il cinema di cibo spazzatura a tuo piacimento. Ora, più che mai, tu come fan dell’horror hai accesso a tutti i tipi di follia economica e genuina che potresti non aver mai sperimentato prima di Internet. Certo, ci sono montagne e montagne di escrementi se scegli di seguire il percorso del film di serie B, ma le gemme che esistono creano una delle esperienze più uniche che avrai come spettatore. Qualunque sia la tua scelta, cacciatore di vampiri o clown, vermi alieni o slasher, sappi solo che hai un lungo viaggio trash davanti a te. Uno che non prenderai da solo.

Lyana Rodriguez (lei/loro) è una scrittrice cubano-americana queer che vive a Miami, in Florida. I suoi più grandi interessi includono i mostri, gli animali, la scrittura sulla natura e lo sguardo troppo a lungo sugli uccelli nel loro giardino. Puoi trovare altri scritti di Lyana nel loro blog horror intersezionale, Dark Intersections.

