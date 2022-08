13: The Musical review – una storia generica di formazione con grandi canzoni

Riepilogo

È un dolce film di formazione in cui un giovane ragazzo ebreo scopre il vero significato dell’amicizia mentre si trasferisce in una nuova scuola. È uno dei musical di film Netflix più coinvolgenti per via di quanto fosse affascinante il cast.

Crescere non è certo una cosa facile e, a tredici anni, può sembrare che nulla stia andando per il verso giusto. Gli anni dell’adolescenza sono cruciali per costruire la tua persona e molti adolescenti non hanno idea di quale sia la strada giusta.

Che siano influenzati dai loro coetanei o che siano iperprotetti dai loro genitori, è difficile per loro intraprendere i loro viaggi. In 13: Il musical, un dodicenne di nome Evan (Eli Golden) filma da New York City all’Indiana e affronta il divorzio dei suoi genitori, il suo imminente bar mitzvah e i circoli sociali della sua nuova scuola. Gli adolescenti hanno difficoltà a gestire più cose contemporaneamente, quindi quando ci sono grandi cambiamenti nella vita, può avere un impatto su di loro.





Per Eli Golden portare questo musical sulle spalle è una grande impresa per una giovane star, e l’ha realizzato magnificamente. Ha una voce meravigliosa, è molto carismatico e le sue reazioni facciali hanno reso le conversazioni ancora più divertenti. È una generica storia di formazione che mette in evidenza il Bar Mitzvah di Evan come questa grande festa di cui ha bisogno per lasciare il segno nella sua nuova scuola.

A quell’età, la popolarità è una cosa importante per tutti. Evan voleva essere incluso a scuola, considerando che la sua vita familiare non era così organizzata come avrebbe voluto. All’inizio incontra la vicina di casa Patrice (Gabrielle Uhl), che è così gentile da mostrargli la città e diventare la sua prima amica.





Una volta iniziata la scuola, Evan nota i ragazzi fantastici e vuole portarli alla sua grande festa. In tal modo, la sua amicizia con Patrice inizia a diventare difficile perché è considerata un’estranea. È una storia molto divertente e coinvolgente a causa dell’angoscia adolescenziale e del fatto che Evan deve fare il sensale per convincere i ragazzi fantastici ad andare alla sua festa.

Le canzoni sono meravigliose e la coreografia ha funzionato per l’adattamento cinematografico. Ogni singolo attore bambino in questo musical è estremamente talentuoso e tutti lo hanno reso divertente da guardare. A volte abbiamo tutti bisogno di un po’ di divertimento spensierato con una buona lezione, e questo film musicale è un buon orologio per tutta la famiglia.





13: Il musical è un dolce film di formazione in cui un giovane ragazzo ebreo scopre il vero significato dell’amicizia mentre si trasferisce in una nuova scuola. È uno dei musical di film Netflix più coinvolgenti per via di quanto fosse affascinante il cast. Hanno lavorato così bene insieme e sembrava che fossero così genuini con le loro caratterizzazioni.

Per un film musicale Netflix con un po’ di angoscia adolescenziale, è un orologio abbastanza divertente da scaldare il cuore di chiunque. Ti riporta agli anni della scuola media e ti fa apprezzare tutte le tue esperienze adolescenziali perché ti hanno reso la persona che sei oggi. Come tutti i film per adolescenti, ci sarà un imbarazzo di seconda mano, quindi preparati.

