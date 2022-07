Fan di High School Musical: Il Musical: La Serie su Disney+, sei pronto per il ritorno dello show? HSMTMTS la terza stagione verrà presentata in anteprima sul servizio di streaming il 27 luglio!

Se hai visto il trailer, allora lo sai Liceo Musicale L’allume Corbin Bleu, che ha interpretato Chad Danforth nei film originali di Disney Channel, apparirà nella serie! Potrebbero esserci più apparizioni dal cast originale?

Quando i Wildcats torneranno, li vedremo a Camp Shallow Lake, un campo notturno in California. Un’estate piena di romanticismo, notti senza coprifuoco e un assaggio della vita all’aria aperta è ciò che ha in serbo per gli adolescenti. E, la cosa più importante di tutte, una produzione ad alto rischio di Congelato.

Questa stagione sta riportando un altro allume di Wildcat con l’aggiunta di Bleu. Nella stagione da matricola dello show, Lucas Grabeel, che interpretava Ryan Evans, aveva un ruolo cameo. Anche Kaycee Stroh, che ha interpretato Martha Cox nei film Disney, è apparsa nella prima stagione.

Quindi possiamo aspettarci di vedere più Wildcats dei film originali apparire?

Zac Efron e Vanessa Hudgens saranno nella stagione 3 di HSMTMTS?

Non sarebbe assolutamente fantastico se Zac Efron e Vanessa Hudgens si riunissero sullo schermo nei panni dei nostri Troy Bolton e Gabriella Montez? Nemmeno quello, potevano semplicemente apparire come se stessi. Ma sarebbe così commovente vederli di nuovo insieme!

Sfortunatamente in questo momento, non sembra che la riunione accadrà. In un’intervista con Entertainment Weekly, Bleu e lo showrunner Tim Federle hanno confermato che Efron e Hudgens non avrebbero fatto un’apparizione a sorpresa nella terza stagione.

Ecco cosa ha detto Federle a EW:

Ti mentirei se dicessi che c’è un grosso piano per Zac e Vanessa a questo punto. Sono anni che sto martellando su questo piano piano e piano: finché questo programma è in onda, non dormirò fino a quando Zac, Vanessa, Ashley [Tisdale]e Monique [Coleman] fare la serie in qualche modo. È tutto in lavorazione, ma non trattengo il respiro per una grande apparizione nella terza stagione.

Forse vedremo i due ex co-protagonisti nel già confermato HSMTMTS stagione 4 quindi? Dita incrociate! Le prime voci hanno acceso che gli attori potessero fare la loro apparizione nello show dopo i rispettivi post su Instagram.

Il 22 luglio, Efron ha pubblicato una sua foto su Instagram in visita a Salt Lake City. Riesci a indovinare cosa c’è nello Utah? È il East High School dove sono stati girati i film originali e dove la serie è attualmente in produzione!

Poco prima, anche la sua ex protagonista ha fatto visita alla scuola il 26 giugno. Il suo video su Instagram ha visto l’adorabile attrice di fronte alla scuola con il degno di nota duetto di Troy e Gabriella, “Breaking Free”, che suonava. Oh mio cuore!

A causa di questi due post, i fan hanno iniziato a chiedersi se i due stiano semplicemente visitando un posto così importante nella loro carriera, o se stiano effettivamente insinuando che potrebbero apparire nella terza stagione della serie Disney+. Sembra che non accadrà quest’anno, ma possiamo sempre sperare nella stagione 4!

HSMTMTS la terza stagione debutterà mercoledì 27 luglio su Disney+.