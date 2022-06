Young Jedi Adventures sarà su Disney Junior? (dove guardare)

Presentazione di tutti Guerre stellari è diverso. Tuttavia per alcuni, una nuova serie, Giovani avventure Jedi potrebbe essere un buon passaggio

Torniamo indietro prima, però. Nonostante abbia una grave mancanza di notizie il 4 maggio, la Disney sta compensando poiché la società sta annunciando progetti a destra ea manca. Ovviamente è fuori di testa Obi-Wan Kenobi episodi che si stanno facendo strada sulla piattaforma di streaming.

Tuttavia, non ci sono solo molti contenuti di Star Wars in arrivo nel 2022, ma anche alcuni in arrivo l’anno prossimo. Giovani avventure Jedi cade sotto quell’ombrello e potrebbe finire per essere un nuovo favorito per il più piccolo fan di Star Wars della tua vita.

Se stai cercando qualche informazione in più su Giovani avventure Jedi e se finirà su Disney Junior, allora Hidden Remote ha tutto ciò che devi sapere.

Young Jedi Adventures andrà in onda su Disney Junior nel 2023?

Lasciamo perdere alcuni di voi e vi facciamo sapere che sì, Giovani avventure Jedi andrà in onda su Disney Junior. Inoltre, il progetto sarà disponibile anche per lo streaming su Disney+. Per quanto riguarda la data di uscita, è prevista per la prima volta nella primavera del 2023.

Secondo TVLine, la serie è la prima rivolta ai bambini in età prescolare e ai bambini più piccoli. È stata anche pubblicata la premessa: “Queste storie originali seguiranno Youngling mentre vengono trascinati nelle avventure e iniziano i loro viaggi sulla strada per diventare Cavalieri Jedi”, apprendendo abilità preziose lungo il percorso”. Onestamente, sembra che sarà un modo divertente e unico per portare i bambini in Star Wars senza dire loro l’intera tradizione.

Anche se lo spettacolo non piacerà a tutti i giovani spettatori, potrebbe essere il modo perfetto per creare un legame tra genitori e figli. Con lo spettacolo presente anche su Disney Junior e Disney+, potrebbe essere un grande spettacolo da guardare solo durante il giorno o qualcosa di divertente da godersi quando la giornata è finita.

Giovani avventure Jedi uscirà su Disney Junior e Disney+ nel 2023.

