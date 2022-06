Young Jedi Adventures è una nuova serie animata, ma quando sarà presentata in anteprima?

I fan dovrebbero essere entusiasti dei recenti annunci di Star Wars Celebration. Ciò è particolarmente vero per chiunque abbia “giovani” nelle loro famiglie come Giovani avventure Jedi sta arrivando sul piccolo schermo. Questo è un annuncio importante poiché questa serie andrà in onda su Disney+ e Disney Junior, quindi più persone avranno l’opportunità di guardare.

Inoltre Giovani avventure Jedisi è diffusa anche la notizia Racconti di Jedi, che è un’altra serie animata che apparirà su Disney+. Il più grande contrasto tra le due serie saranno le loro lunghezze complessive. Racconti di Jedi sarà una breve serie animata in sei parti, mentre Giovani avventure Jedi avrà una presenza molto più ampia.

Annunciato alla celebrazione di Star Wars, Giovani avventure Jedi sarà “il primo lungometraggio animato Guerre stellari serie creata per bambini in età prescolare, studenti delle prime elementari e le loro famiglie. Genitori e bambini saranno entusiasti all’idea di vedere i giovani Jedi allenarsi come il meglio che possono essere mentre aspirano a diventare Cavalieri Jedi.

Quando debutta Young Jedi Adventures?

Giovani avventure Jedi non arriverà sui tuoi schermi televisivi quest’anno, ma non dovrai aspettare ancora per molto. La serie animata “arriverà su Disney+ e Disney Junior nella primavera del 2023”. Dato ciò che lo spettacolo presenterà in ogni episodio, è sicuro dire che varrà la pena aspettare.

Le storie sono uno strumento prezioso per i bambini per imparare importanti lezioni di vita, che è stato evidenziato nell’annuncio dello spettacolo. Giovani avventure Jedi non solo riceveranno una formazione per diventare Jedi, ma loro (e gli spettatori) affronteranno “argomenti di compassione, autodisciplina, lavoro di squadra, pazienza e amicizia”. La serie sarà anche ambientata centinaia di anni prima dei film prequel nell’era dell'”Alta Repubblica”, che consentirà ai fan di immergersi nelle storie di altri mezzi, se non l’hanno già fatto.

Che tu non veda l’ora o meno di questa serie animata, è chiaro Guerre stellari continuerà a essere un passaggio positivo per le famiglie per introdurre personaggi amati e temi importanti mentre i fan, giovani e meno giovani, continuano a cercare la speranza in una galassia lontana, lontana.

