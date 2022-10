Wrexham è stato promosso? Spiegazione del finale di Welcome to Wrexham

La notizia dell’acquisizione del Wrexham AFC da parte di Ryan Reynolds e Rob McElhenney ha scioccato il mondo dello sport quando è stato annunciato per la prima volta e da allora, il duo di Hollywood ha tentato di capovolgere le sorti del club un tempo in difficoltà.

Per raccontare gli eventi sia dentro che fuori dal campo, la coppia ha prodotto la docuserie Welcome to Wrexham, che è andata in onda su FX negli Stati Uniti e Disney+ a livello internazionale.

Durante la prima stagione di 18 episodi dello show, l’obiettivo è stato quello di ottenere la promozione di Wrexham dalla National League, il quinto livello della piramide del calcio, ma ci riescono?

Benvenuti al trailer ufficiale di Wrexham | Rob McElhenney, Ryan Reynolds | FX BridTV 11143 Benvenuti al trailer ufficiale di Wrexham | Rob McElhenney, Ryan Reynolds | FX https://i.ytimg.com/vi/C9hLsktkGfA/hqdefault.jpg 1082493 1082493 centro 13872

L’inseguimento alla promozione di Wrexham

Dall’episodio di apertura di Welcome to Wrexham, la promozione dalla National League è saldamente fissata come obiettivo per il club.

Tuttavia, un inizio traballante della stagione 2021/22 solleva alcune domande sul nuovo allenatore Phil Parkinson fino a quando la squadra non riesce finalmente a fare clic con l’aiuto dell’acquisto di gennaio Ollie Palmer, che vede il club andare in un’incredibile fase di forma che lascia la promozione all’interno toccando distanza alla fine della campagna.

Tuttavia, l’episodio 15, intitolato Daggers, ha visto Wrexham perdere il titolo e la promozione automatica a Stockport County, lasciandoli in balia dei playoff.

Benvenuto a Wrexham © FX | Disney+

Wrexham è stato promosso?

No, Wrexham non è riuscito a vincere la promozione alla fine della stagione 2021/22.

Dopo essere arrivati ​​secondi nella National League, sono stati costretti a contendersi la lotteria dei playoff dove hanno affrontato Grimsby Town all’ippodromo di Wrexham in semifinale.

Il Wrexham ha preso il comando della partita grazie a un rigore di Paul Mullin, ma poi è caduto 2-1 e poi 4-3 contro gli avversari in una partita sottosopra.

Un pareggio all’80’ ha visto il Wrexham pareggiare la partita sul 4-4 e portare l’incontro ai tempi supplementari, ma un gol dell’ultimo minuto di Grimsby ha suggellato una vittoria per 5-4 per gli ospiti che alla fine avrebbero vinto la finale dei playoff e raggiunto promozione stessi.

Il Wrexham, nel frattempo, era destinato a un’altra stagione nella National League.

Benvenuto a Wrexham © FX | Disney+

Come sta andando la stagione in corso?

Al 13 ottobre, il Wrexham si trova al secondo posto nella National League, seduto appena dietro Notts County dopo che sono state giocate 13 partite.

L’attuale campagna sembra destinata a essere un’altra stretta poiché solo un punto separa Wrexham e la capolista per come stanno le cose.

L’allenatore Phil Parkinson è ancora a capo della squadra, ma la sua squadra ha visto un’altra svolta di giocatori poiché hanno cercato di trovare quella formula vincente sin dall’inizio per ottenere la promozione di Wrexham alla seconda volta che lo hanno chiesto.

Di conseguenza, il club gallese si trova in una posizione molto più forte rispetto alla scorsa stagione poiché il suo inizio è stato forte, a differenza del periodo di forma mediocre che ha subito la stagione precedente.

La partita più recente della squadra, una partita in casa contro Barnet, è stata uno scontro per secoli e ha visto il Wrexham trionfare 7-5 in un thriller da 12 gol.

Resta da vedere se i Red Dragons saranno in grado di mantenere il loro inizio di stagione positivo, ma una cosa è certa è che renderà la visione più affascinante quando Welcome to Wrexham tornerà per la stagione 2, qualcosa che è stato recentemente confermato da Rob McElhenney.

Benvenuto a Wrexham © FX | Disney+

Welcome to Wrexham è disponibile su FX e Hulu negli Stati Uniti, mentre i fan internazionali possono guardare su Disney+.

Mostra tutto

In altre notizie, Bleach vs Chainsaw Man: gli stan anime trasformano Twitter e MAL in zone di guerra tossiche