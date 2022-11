Come puoi guardare la serie TV sequel di Willow del 2022 e a che ora usciranno gli episodi 1-2 per lo streaming OTT in tutto il mondo?

I riavvii di film classici sono di gran moda sia per le piattaforme di streaming di Hollywood che per quelle OTT, ma i sequel di film classici non lo sono.

Questo sta per cambiare questa settimana quando una serie TV sequel dell’iconico film del 1988 “Willow” sta per essere presentato in anteprima mondiale, con Warwick Davis, Ruby Cruz ed Erin Kellyman.