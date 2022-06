Guidato dagli scrittori di This Is Us Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, Con affetto, Vittorio è sempre stato in grado di tirare le corde del cuore da quando è arrivato sui nostri schermi nel 2020.

Due anni dopo e la serie è tornata per la sua tanto attesa terza stagione, dandoci finalmente risposte su chi sarà il protagonista Victor dopo che il cliffhanger della seconda stagione ha lasciato il triangolo amoroso centrale e davvero irrisolto.

Ma con l’arrivo di Love, la terza puntata di Victor arriva domande sul futuro dello show e se una stagione 4 è in arrivo.

La terza stagione di Love, Victor è arrivata su Disney+ e Hulu mercoledì 15 giugno 2022.

Dopo l’agonizzante cliffhanger che è stato il finale della seconda stagione, che ha visto Victor apparentemente decidere tra i suoi due interessi amorosi, Benji e Rahim, il personaggio titolare è pronto per intraprendere un viaggio alla scoperta di sé nella nuova stagione.

Questo non solo lo vedrà decidere con chi vuole stare, ma anche capire esattamente chi vuole essere nelle prossime fasi della sua vita.

Con la fine del liceo incombente, Victor e i suoi amici devono affrontare la loro più grande serie di sfide e devono lavorare per fare le scelte migliori per i loro rispettivi futuri, anche se ciò significa che alcuni cuori si sono spezzati lungo la strada.

Why Love, Victor non tornerà per la stagione 4

Purtroppo per i fan della serie, la stagione 3 segna la fine di Love, Victor e al momento non ci sono piani per il ritorno dello show per la stagione 4.

Mentre Hulu ha rinnovato Love, Victor per la stagione 3 nel luglio 2021, quella notizia è stata poi seguita nel febbraio 2022 dall’annuncio che la nuova puntata sarebbe stata anche l’ultima voce dello show.

Questo perché i creatori dello show hanno deciso di porre fine alla storia di Love, Victor nella terza stagione.

Potrebbe essere deludente per gli spettatori, ma la mossa ha molto senso poiché il tempo di Victor al liceo sta volgendo al termine e quando la stagione 3 finirà, il suo viaggio alla scoperta di sé sarà in gran parte completo.

I fan chiedono un cambiamento di mentalità

Nonostante il fatto che la stagione 3 sia stata confermata come Love, l’ultima stagione di Victor, i fan non hanno perso tempo a rivolgersi ai social media per chiedere che la serie continuasse.

Un fan su Twitter ha scritto: “Stagione 4 di Love, Victor NOW! Per favore, ti prego! So che doveva essere l’ultima stagione, ma per favore cambia idea!”

Mentre un altro ha aggiunto: “Spero che avremo la stagione 4 di Love, Victor dopo questa nuova stagione su Hulu perché non voglio che finisca”.

Questo fan appassionato ha commentato: “Voglio combattere! Non stiamo davvero ottenendo Love, Victor stagioni 4, 5 o 6!

“La stagione 3 non dovrebbe essere al 100% l’ultima stagione”, ha detto questo fan.

Questo utente di Twitter ha suggerito che la stagione 4 dovrebbe accadere ma non per pochi anni: “Amore, Victor ha molte nuove trame opzionali. Spero che tengano a mente la stagione 4, ma non tanto presto per renderla abbastanza interessante e concentrarsi su una versione per adulti!

E infine, questo fan non era d’accordo, ritenendo che la fine della stagione 3 fosse il punto giusto per concludere la serie: “Finished Love, Victor stagione 3! Sento che al momento è la stagione più debole, ha avuto dei bei momenti e dei cambiamenti in alcuni personaggi, anche se c’erano alcune cose che non mi piacevano. Ma ha avuto un grande finale a tutto tondo per lo spettacolo.

Con affetto, la stagione 3 di Victor è ora disponibile per lo streaming sia su Disney+ che su Hulu.

