VEDI: il primo trailer di “Tesoro nazionale: Edge of History”

Appena rivelato al D23: il primo trailer di Tesoro nazionale: confine della storia.

Annunciato anche: la serie arriverà giusto in tempo per le festività natalizie, con una premiere di due episodi il 14 dicembre.

Puoi verificarlo di seguito:

La serie è incentrata su una giovane eroina, Jess (Lisette Olivera), una sognatrice brillante e piena di risorse che intraprende l’avventura di una vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto. Durante il panel, i produttori esecutivi Cormac e Marianne Wibberley hanno condiviso la loro visione per il riavvio del franchise di grande successo e quanto siano incredibilmente entusiasti di mostrare questo cast da sogno per la serie, che include anche l’attrice vincitrice di Oscar e Tony Award Catherine Zeta-Jones. . In precedenza era stato annunciato che Justin Bartha sarà guest star nella serie, riprendendo il ruolo di Riley Poole.

Oltre a Olivera, la serie ha come protagonista anche Zuri Reed (Reato Flatbush) nei panni di Tasha, l’amica cavalca o muori di Jess che si unisce alla caccia al tesoro ma è costretta a rivalutare il suo sistema di credenze per aiutare la sua migliore amica; Antonio Cipriano (“Jagged Little Pill” a Broadway) nel ruolo di Oren, un adorabile ma ossessionato da se stesso con una conoscenza enciclopedica delle teorie del complotto che tenta di riconquistare l’affetto di Tasha; Jordan Rodrigues (Lady Bird) nei panni di Ethan, il migliore amico d’infanzia di Jess che l’ha amata dal giorno in cui si sono incontrati; Jake Austin Walker (Rettifica) nei panni di Liam, uno svenimento musicista in difficoltà, con una scheggia permanente sulla spalla, che proviene da una lunga stirpe di cacciatori di tesori; Catherine Zeta Jones (Chicago) nei panni di Billie, una tosta miliardaria, esperta di antichità del mercato nero e cacciatrice di tesori che vive secondo il suo stesso codice; e Lyndon Smith (Genitorialità) nei panni dell’agente dell’FBI Ross, un ostinato investigatore che inizia a rendersi conto che c’è una cospirazione più grande a portata di mano.

Jerry Bruckheimer, Cormac e Marianne Wibberley, Jonathan Littman e KristieAnne Reed sono i produttori esecutivi della serie insieme a Rick Muirragui, che è anche sceneggiatore. Jon Turteltaub è anche produttore esecutivo. Mira Nair dirige e produce esecutivamente.

