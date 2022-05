Una nuova serie di Daredevil è diretta su Disney+ (dettagli sullo show)

Bene, fan della Marvel, sembra Temerario tornerà finalmente allo streaming con nuovi episodi. Dalla sua cancellazione nel 2018, grazie alla grande epurazione Disney su Netflix sulla scia della società che ha stabilito il proprio braccio di streaming, i fan hanno chiesto a gran voce di tornare al loro amato spettacolo.

quando Temerario, Jessica Jones, Luca Cage, Pugno di ferro, e Il Punitore sono stati portati sotto l’ombrello di Disney+, ha scosso Internet.

Tutti si aspettavano che Charlie Cox riprendesse il ruolo di Matt Murdock in una proprietà della Marvel al di fuori del suo stesso spettacolo. Prima della sua apparizione in Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa giravano voci su come sarebbe stato introdotto nel MCU. L’inclusione di Kingpin in Occhio di Falco anche le sopracciglia alzate.

La saga dei difensoriL’apparizione di Disney+ è stata semplicemente la ciliegina sulla torta. Ha cambiato il gioco perché lo streamer ha portato i contenuti TV-MA sulla sua piattaforma fortemente adatta alle famiglie. E, mentre questo comprensibilmente arruffava le piume considerando il Lizzie McGuire il revival era stato eliminato per essere “troppo maturo” (Giustizia per Lizzie!) e ha anche inaugurato una nuova era.

Quindi, il rapporto di Varietà annunciando che a Temerario la serie in fase di sviluppo su Disney+ non dovrebbe sorprendere troppo i fan che hanno prestato attenzione. Tuttavia, noteremo che l’annuncio non è arrivato né dallo streamer né dai Marvel Studios (i loro rappresentanti non commentano i progetti in fase di sviluppo).

Varietà ha appreso questa notizia attraverso le fonti. Secondo il loro rapporto, Matt Corman e Chris Ord sono stati scelti per scrivere e produrre esecutivamente la serie. Sono conosciuti per il loro lavoro Affari segretiIl nemico interiore, Il coraggioso, e Contenimento.

Charlie Cox interpreterà Daredevil nella serie Disney+?

Charlie Cox è il volto del personaggio nel MCU grazie al suo cameo nell’ultimo Uomo Ragno film. Ricorda, Feige ha detto alla fine del 2021 che Cox avrebbe ripreso il suo ruolo. È chiaro che non intendeva in un semplice cameo, Matt Murdock di Cox è qui per restare.

La grande domanda è se la storia che era stata raccontata su Netflix continuerà o meno su Disney+ o se tracciaremo un nuovo percorso con lo spettacolo dello streamer.

Ci sono state voci secondo cui sia Matt Murdock che Jessica Jones potrebbero fare la loro comparsa nel prossimo film Lei-Hulk la serie debutterà il 17 agosto. Considerando che Jennifer Walters è un avvocato, potremmo sicuramente vedere un cameo di Charlie Cox e Jessica Ritter nelle carte.

Se Ritter fa la sua apparizione, terremo gli occhi aperti Jessica Jones notizie di risveglio in arrivo.

La serie Disney+ Daredevil sarà TV-MA?

Tuttavia, se stiamo tracciando un nuovo percorso, significa Disney+ Temerario sarà TV-MA? Sì, La saga dei difensori ha mantenuto la sua valutazione matura, tuttavia, la serie Marvel originale Disney+ è arrivata solo fino a TV-14.

Siamo della mente che sarà fatta un’eccezione Temerario considerando il suo marchio. Tutti gli spettacoli Marvel di Netflix contenevano contenuti per adulti, per alcuni fan che facevano parte dell’appello. Dubitiamo che Disney+ proverà a rinominare Daredevil così tardi nel gioco. Tuttavia, potrebbero ancora frenare parte della violenza dello spettacolo. Dopotutto, non sono Netflix e House of Mouse sta camminando su una linea sottile anche con il controllo genitori.

Ti terremo aggiornato su altre notizie riguardanti Disney+ Temerario. Resta sintonizzato sul telecomando nascosto.