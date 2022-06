Una degna conclusione della serie

Siamo arrivati ​​al finale di stagione di Obi-Wan Kenobi. Sono un po’ triste per il fatto che lo spettacolo volge al termine, ma mi piace anche che non stia oltrepassando il limite del suo benvenuto. Entriamo nell’episodio 6.

La scorsa settimana è stata intensa quando abbiamo visto Obi-Wan e l’equipaggio trovarsi in grossi guai mentre Darth Vader era a caccia. Reva stava tentando di vendicarsi di Vader per quello che era successo quando era una bambina. Obi-Wan e l’equipaggio scapparono ma la nave stava per affondare.

Reva è ora a caccia nel terreno di Obi-Wan per parlare con Owen perché ha visto il giovane Anakin alla fine dell’ultimo episodio. Successivamente, Vader è alle calcagna della nave di Obi-Wan. L’equipaggio della nave sta aumentando la sua potenza di fuoco, ma iniziano a temere di non farcela. Obi-Wan dice a Leia che vuole lasciare la nave per proteggerli, e lei non ce l’ha. Dice loro che Roken ha bisogno di tempo per riparare la nave.

Owen scopre che Reva lo sta cercando e dice a sua moglie, Beru, di andarsene ora. Tuttavia, vuole difendere la loro casa e inizia a prepararsi.

Roken affronta Obi-Wan sulla partenza e capisce che non si tratta di lui. Si tratta di Vader. Obi-Wan vuole che Roken aiuti a guidare la squadra mentre è via, poiché non sono rimasti molti leader. Nel frattempo, Vader vuole allontanarsi dalla squadra e inseguire solo Obi-Wan. Obi-Wan sapeva che se se ne fosse andato, Vader lo avrebbe inseguito perché ha una visione a tunnel quando si tratta di abbatterlo.

Torniamo a Owen, dove è con Beru e Luke, e loro gli dicono, se tutto fallisce, di scappare. Quando Obi-Wan atterra su questo pianeta, Vader dice alla sua squadra di allestire la sua nave, poiché lo affronterà da solo. Abbiamo un doppio montaggio avanti e indietro da Owen a caccia di Reva e Vader a caccia di Obi-Wan.

Il finale di Obi-Wan Kenobi è la degna conclusione di una serie incredibile

Prima di immergerci nella battaglia, il tono cupo dello show che circonda Vader è stato incredibile. L’illuminazione, la tavolozza dei colori e la colonna sonora elevano questa sensazione di orrore a questo personaggio. Ogni volta che Vader è apparso sullo schermo, è sembrato un momento importante, ed è tutto a causa di come hanno costruito questa mistica attorno a lui, ma l’aspetto tecnico è stato brillante.

Vader e Obi-Wan si affrontano ancora una volta. Vader chiede se è venuto per distruggerlo e Obi-Wan dice “Farò quello che devo allineare”. BRIVIDI, gente, BRIVIDI. Vader segue con “allora morirai” e il duo inizia a combattere. L’adolescente Ricky e l’adulto Ricky stanno ugualmente impazzendo per questo momento.

Reva è alla ricerca di Owen e viene tesa un’imboscata dalla coppia. Abbiamo due battaglie in corso, con un punteggio incredibile in sottofondo. Obi-Wan e Vader combattono con le loro spade laser, e mentre Obi-Wan cerca di usare la forza, la forza di Vader è più forte e lo supera. Vader inizia a usare la forza per seppellire Obi-Wan sotto un mucchio di rocce.

Vediamo che Reva ha superato Owen e ora ha buttato giù Beru. Luke è in fuga, mentre Reva non è in fuga ma non è veloce come una volta, poiché soffre ancora delle ferite che Vader le ha dato. Tornando a Obi-Wan, che sta cercando di uscire da sotto le rocce, sente delle voci nella sua testa, riceve dei flashback della piccola Leia e usa quello e la forza per uscire da sotto di loro.

Obi-Wan dà la caccia a Vader e ricominciano a combattere, ed è qui che Obi-Wan ha la meglio su Vader. Mentre si taglia metà della maschera, Obi-Wan cerca di implorare Anakin, ma Vader dice che Anakin se n’è andato e Obi-Wan si scusa con lui mentre piange. Vader gli dice che non ha ucciso Anakin, “L’ho fatto”. Obi-Wan sa nel profondo che il suo amico se n’è andato, e quando Vader si gira, Obi-Wan non c’è più.

Di ritorno a Tatooine, Reva trova Luke privo di sensi e, mentre sta per usare la spada laser su di lui, ha un flashback di Anakin che l’attaccava da bambina ed esita a colpirlo. Qualche istante dopo, Obi-Wan ritorna e Owen gli dice che Luke non c’è più. Fino a quando non vediamo Reva sullo schermo che trasporta Luke, lei glielo dà perché non poteva ucciderlo. Obi-Wan le dice che chi diventerà la prossima dipende da lei. Ho davvero amato questo momento poiché l’arco narrativo di Reva ha chiuso il cerchio e hanno fatto un lavoro incredibile nello scrivere questo personaggio. Moses Ingram è una star e spero che vedremo questo personaggio esplorato più avanti.

Vediamo Darth Vader parlare con l’imperatore Palpatine di come distruggerà tutto sulla sua strada per arrivare a Obi-Wan. Palpatine pensa che il suo odio per Obi-Wan lo accechi, e Vader dice: “Kenobi non significa nulla” e che serve solo lui, il suo maestro. Mentre la telecamera si allontana, sentiamo la colonna sonora di Darth Vader.

La piccola Leia è tornata con la sua famiglia ora. Mio Dio, amo così tanto questa bambina! Obi-Wan esce dalla nave e condivide un bellissimo piccolo momento con Leia. Se ne va con le parole di festa di “possa la forza essere con te”.

Onestamente, questo finale è tutto ciò che avrei potuto desiderare e anche di più. L’intero cast è stato brillante, guidato da Ewan McGregor, che non ha deluso il ritorno in questo ruolo. Vivien Lyra Blair nei panni di Leia era assolutamente perfetta e Moses Ingram è diventato una star davanti ai nostri occhi. Ho adorato questa serie dall’inizio alla fine e non vedo l’ora di rivederla.

Il finale di stagione di Obi-Wan Kenobi è disponibile insieme al resto della stagione su Disney+.