Una chiacchierata con l’artista di storie Disney Hyun Min Lee

La nuova serie originale di Disney+, Sketchbook, è un documentario didattico che ci porta nel processo e nelle storie di alcuni animatori di storie che hanno dato vita ai nostri personaggi preferiti ai Walt Disney Animation Studios

Ciascuno dei sei episodi si tuffa nella storia di un artista diverso mentre ci insegnano come disegnare un iconico personaggio Disney di loro scelta. E uno di quei creatori è Hyun Min Lee.

Lee è cresciuto principalmente a Seoul, in Corea del Sud, ma ha vissuto anche a Hong Kong e in Malesia per alcuni anni. Alla fine si è trasferita al California Institute of the Arts (CalArts) ed è stata reclutata dallo studio di animazione nel 2007 attraverso il loro programma di sviluppo del talento.

Il primo incarico di Lee per la Disney Animation è stato sul personaggio di Louis, l’alligatore che suona il jazz La principessa e il ranocchio. Continua a lavorare nell’animazione disegnata a mano, animazione CG e sviluppo visivo.

Nel secondo episodio, Lee ci insegna come trarre Olaf da Congelato e Congelato 2. Hidden Remote ha avuto la possibilità di parlare con Lee del suo processo come animatrice e di chi fosse ed è la sua principale forza trainante. Di seguito sono riportati alcuni punti salienti della nostra chat e assicurati di controllare l’intervista video completa alla fine del post!

*L’intervista di seguito è stata modificata per maggiore lunghezza e chiarezza

Telecomando nascosto: perché hai scelto di disegnare Olaf per il Quaderno di schizzi episodio?

Hyun Min Lee: Olaf era sicuramente il numero uno tra i personaggi che volevo disegnare. Penso che Olaf sia un po’ come il personaggio per eccellenza che simboleggia il modo in cui lavoriamo e realizziamo i nostri film alla Disney. Nel film è un pupazzo di neve ed è composto da queste particelle di neve, ma è anche una combinazione dell’amore e dei ricordi di Anna ed Elsa messi insieme in un essere, per così dire. È stato creato dai registi che lo hanno ideato, Bill Schwab che ha realizzato il design originale per lui, e poi ho avuto modo di prendere parte al processo di progettazione di questa nuova versione (in Frozen 2). E anche Josh Gad che ha fatto la sua voce in modo così brillante e tutti gli animatori. È composto da tutto l’amore e il duro lavoro. È un po’ come un mix di tutte le nostre piccole anime in un certo senso. Mi piace che lo significhi.

HR: Qual è il tuo processo quando crei un personaggio?

Lee: Molte volte mi occupo degli occhi e dei volti, sicuramente una parte focale. Comincio con il sgrossarli molto leggermente. Mi piace sempre usare una matita colorata rossa o blu. È sempre un ottimo modo per approssimare l’intera posa perché non è solo il viso, ma l’intero corpo silhouette e posa hanno davvero bisogno di cantare l’emozione che il personaggio sta provando in quel momento.

HR: Riesci a visualizzare immediatamente un personaggio o sei più influenzato dal doppiatore?

Lee: È sicuramente una miscela. C’è sempre un ottimo punto di partenza perché abbiamo la voce registrata dagli attori, ma abbiamo anche lo storyboard disegnato per quella scena dall’artista dello storyboard. E poi c’è anche questo incontro chiamato issuing per gli animatori ed è allora che ci viene assegnata una certa inquadratura. I registi lo esamineranno con noi e ci diranno cosa prova il personaggio, che tipo di importanza ha questa ripresa nel film. Prendiamo tutto questo con noi e poi iniziamo ad ascoltare la registrazione vocale, ascoltarla un migliaio di volte almeno mi viene voglia! E così, quando lo faccio molte volte, inizierò facendo piccoli disegni che chiamo miniature. Alcune persone le disegnano più grandi, io tendo a disegnarle davvero minuscole. Ma è un modo fantastico e divertente per annotare le mie idee molto velocemente. Quindi ci sarà una pagina in cui ci saranno i minuscoli Olaf. A volte lo recito davanti allo specchio.

HR: Ho bisogno di un video di te che reciti le tue scene.

Lee: Li ho messi in una cartella segreta in modo che nessuno li veda!

HR: Cosa ti ha condotto lungo il percorso dell’animazione e come sei arrivato alla Disney?

Lee: Ho iniziato ad amare il disegno e i cartoni animati e mia madre mi ha fatto conoscere molti dei film Disney e mi è piaciuto guardarli. E c’erano anche questi piccoli speciali che avrei visto che avrebbero mostrato il dietro le quinte di alcuni dei presupposti dei film e ho detto, ok, voglio farlo. Ho iniziato dicendo ok, all’università studierò astronomia e poi farò i miei disegni a lato.

Mia madre pensava che sarebbe stato divertente, ma [she said] “Penso che dovresti perseguire ciò che vuoi veramente fare.” Non c’erano molti grandi programmi di animazione in Corea e l’educazione artistica era molto tradizionale, ma ora ci sono molte grandi scuole di animazione. Ma all’epoca non c’erano e mia madre pensava ‘tu ami la Disney, dovremmo andare negli Stati Uniti e vediamo se questo ti dà un vantaggio migliore e [help you] fai le cose che ami.

Alla fine sono arrivato a CalArts e poi ho incontrato alcuni insegnanti davvero fantastici e all’improvviso è diventato un corso accelerato di questo è tutto ciò che volevo imparare. Ho avuto un tempismo davvero fortunato. Quindi, quando ero pronto per laurearmi a CalArts nel 2007, è stato allora che la Disney ha detto “oh, stiamo riavviando di nuovo il programma di sviluppo dei talenti”. Penso che sia stato il mio sogno diventato realtà in cui ho potuto candidarmi e essere accettato. È stato un momento strano in cui lo desideravo da così tanto tempo e sembrava che mi stesse sfuggindo, ma all’improvviso tutto è andato a posto.

HR: Alla fine ci sei arrivato! E so che gran parte di ciò è dovuto a tua madre.

Lee: Era una grande fan di me che disegnavo e di me che perseguivo l’arte. In Corea molte volte se hai dei voti davvero buoni, tutti vogliono che tu sia un avvocato o un medico. Ma mia madre ha detto “questo è quello che vuoi fare e voglio che tu trovi il modo migliore per arrivarci”. C’è stato un momento al liceo in cui io [told her], sai cosa non voglio andare in America, non voglio essere lontano da te. La tua salute non sta bene. E in effetti si è arrabbiata [and said] ‘questo non riguarda me o la mia salute. Voglio che tu faccia quello che devi fare,’ ed è ciò che la renderebbe felice. In realtà è morta mentre stavo finendo il liceo, ma penso che sia stata lì per tutto il viaggio.

HR: Cosa speri che le persone portino via dalla tua storia?

Lee: Non so nemmeno come sia iniziato. Da quando mi ricordo ho amato disegnare e ho amato guardare i cartoni animati. E ho adorato i personaggi e le storie. Non sapevo nemmeno cosa fosse essere un animatore o come fosse realizzata l’animazione, ma mi sentivo davvero come se dovessi farne parte in qualche modo. Ho preso un modo molto indiretto per arrivare al luogo in cui ho potuto imparare l’animazione. Penso che sarebbe fantastico per il pubblico [know] non è un percorso. È qualcosa che è possibile ed è possibile in tutti questi modi diversi. A volte ci vuole più tempo, a volte ci vuole meno. Ma c’è entusiasmo e speranza in questo.

HR: C’è qualcosa che sorprenderebbe le persone riguardo all’animazione?

Lee: La cosa che di solito sorprende di più le persone è quanto tempo ci vuole. Ci vuole molto lavoro e molto tempo. Quando stiamo facendo le nostre scene, vogliamo davvero renderle il più possibile della migliore qualità. In un’intera settimana, se lavoriamo molto duramente, di solito ci si aspetta di fare circa due o tre secondi di animazione. Il motivo per cui ci vuole così tanto tempo è perché realizziamo 24 fotogrammi al secondo e ogni ventiquattro di secondo vogliamo che il personaggio rappresenti il ​​momento, l’emozione e il pensiero che stanno facendo. Quindi ogni singola parte delle loro ciglia o sopracciglia o solo il movimento delle loro pupille. Oppure l’angolo della bocca a volte è solo una matita più larga o più larga e questo fa la differenza.

HR: Come ci si sente ad avere successo in un campo dominato dagli uomini?

Lee: Sicuramente è cambiato molto negli ultimi anni. Penso che la parte migliore sia che ci sono così tanti più modelli da seguire per le persone [up] a. E ci sono molti altri modi in cui possiamo evidenziare la diversità in studio. È utile avere un modello in modo da poterti sentire come se, oh c’è qualcuno come me nel punto in cui mi piacerebbe essere e questo significa che forse posso arrivarci anche io. In questi giorni non sento più un grande squilibrio. Quindi penso che diventerà più vario e al punto in cui non dobbiamo più chiederci e preoccuparci di questo. È sempre avanti e verso l’alto.

Abbiamo anche parlato con l’animatore della storia Gabby Capili che appare in Quaderno di schizziè il primo episodio, quindi assicurati di dare un’occhiata anche a quell’intervista! Quaderno di schizzi ora trasmette in streaming tutti e sei gli episodi su Disney+.