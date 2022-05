Una chiacchierata con l’artista di storie Disney Gabby Capili

Disney+ ha rilasciato una nuova serie originale, Quaderno di schizzi. Il documentario didattico ci offre uno sguardo all’interno del processo e delle storie di alcuni dei talentuosi artisti dei Walt Disney Animation Studios.

Ciascuno dei sei episodi si tuffa nella storia di un animatore diverso mentre ci insegnano come disegnare un iconico personaggio Disney di loro scelta. Uno di quei creatori artistici è Gabby Capili.

Dopo essersi diplomata al California Institute of the Arts (CalArts), ha ricevuto una chiamata da un reclutatore della Disney per un colloquio. È stato un momento difficile in cui la sua amata nonna stava morendo. Quando una canzone da Moana, in cui sua nonna Tala viene da lei sotto forma di una manta, suonata mentre si recava all’intervista, Capili sapeva di essere sulla strada giusta.

Nel primo episodio dello show, Capili ci insegna come trarre il suo personaggio preferito, Kuzco, da Il nuovo solco dell’imperatore.

Hidden Remote ha avuto la possibilità di parlare con Capili del suo percorso artistico e di com’è lavorare nell’industria dell’animazione. Di seguito sono riportati alcuni punti salienti della nostra chat e assicurati di controllare l’intervista video completa alla fine del post!

Intervista a Gabby Capili Disney Sketchbook

*L’intervista di seguito è stata modificata per maggiore lunghezza e chiarezza

Telecomando nascosto: perché hai scelto di disegnare Kuzco e perché è il tuo personaggio preferito?

Gabby Capili: Ci sono alcune ragioni. Primo motivo, ho avuto un padre severo [but] mi ha tirato fuori dalla scuola per il mio compleanno quando ero in quarta elementare e mi ha portato a vedere Il nuovo solco dell’imperatore durante l’orario scolastico. Questa è una grande ragione, un ricordo molto speciale.

Un altro è che è così figo. Inizia all’inizio del film come il cattivo del film e alla fine attraverso il potere, l’amicizia e l’amore diventa un buon modello. E poi il terzo è, non so se hai sentito la barzelletta di come essere una principessa Disney o ecco cosa hanno in comune la principessa Disney. È come intrappolato in una torre, una persona malvagia sta cercando di prendere il suo regno.

Ariel cade in questo, e Cenerentola cade in questo, e anche Rapunzel cade in questo. Ma Kuzco rientra anche in tutte quelle categorie, quindi è sempre stato un piccolo scherzo che mi è piaciuto è che Kuzco è la mia principessa Disney preferita.

HR: Come ci si sente a poter contribuire a un settore prevalentemente dominato dagli uomini?

Capili: Quando stavo crescendo, pensavo che sarei stato solo io e che sarei stata l’unica ragazza bruna nella stanza. Ma non lo sono mai. Ci sono sempre molte donne, ci sono sempre molte persone omosessuali e ci sono sempre molte persone brune nelle stanze in cui mi trovo e mi sento davvero fortunato per questo.

Ho pensato che sarebbe stato più difficile e spaventoso per me nell’industria dell’animazione, ed è stato molto accogliente in un modo che non pensavo sarebbe successo quando ero un bambino. Le cose stanno cambiando. Come lo erano tutti i miei amici a scuola – una delle mie migliori amiche, è irachena di Dubai, ed è nel settore con me. E poi un altro era cinese di New York City. Un’altra giovane donna viene dal Giappone. Quindi stiamo arrivando a grandi ondate. Siamo qui ora. È bello.

HR: L’animazione non era la tua prima scelta. Allora come ti sei trovato in questo campo?

Capili: Erano fumetti. Mio padre era un collezionista di fumetti e così mi sono avvicinato ai fumetti fin da piccolo. È stato il mio primo amore, il mio amore più grande. E non pensavo di poter fare arte. E sono caduto nell’animazione. Sono andato a CalArts perché era dove andavano tutti i miei artisti preferiti che hanno realizzato i miei film preferiti. Ma in qualche modo nel mio cervello di 19/20 anni non mi rendevo conto che fosse una scuola di cinema, una scuola di animazione. Quindi ricordo la mia prima lezione di animazione, il mio insegnante ci ha fatto sedere e ha detto “Ok, quindi siamo tutti nel settore della realizzazione di film qui”. E ricordo di aver pensato ‘Oh, vero? Ok, lo scriverò.’ Quindi è stata una sorpresa per me, ma è divertente.

HR: In quale veste hai lavorato Encanto?

Capili: Ero un apprendista di storie. E alla Disney significa che entri senza sapere davvero nulla. Mi è stato insegnato per tre mesi. Avevo un mentore con cui ero accoppiato. Si chiama Tani, è fantastica. Mi ha insegnato la prospettiva, la composizione e come disegnare. E poi ho lavorato per tre mesi su tre diverse produzioni. E così come apprendista ero su Encanto. Ero nelle stanze delle storie, ero nelle stanze delle storie, aiutavo a trovare idee, facevo piccoli incarichi di pratica per prepararmi a essere pronto per una produzione come artista di storie invece che come apprendista di storie.

HR: Cosa hai imparato dall’apprendistato?

Capili: Tani ha lavorato molto con me sulle sopracciglia. Sembra sciocco, ma ero bravo nelle espressioni e nel far sembrare un personaggio come volevo che si sentisse al pubblico. Ma ci sono tanti piccoli micro-aggiustamenti in un viso che vendono davvero un’emozione. Quindi Tani mi ha sempre spinto avanti, sei bravo in questo, [but] puoi essere bravo in questo. Spingilo ancora un po’, aggiusta questo sopracciglio, disegna qui una linea della bocca. Ha fatto un’enorme differenza. Quindi imparare le cose in cui sono già bravo – non rilassarti su di esse. Spingilo ancora di più perché così puoi essere ancora migliore.

HR: Com’è il tuo processo di disegno?

Capili: Disegno un cerchio che rappresenta la testa. Disegno il cerchio molto leggermente perché è solo un’idea di dove dovrebbe essere la testa. Quindi disegno un cerchio e poi vado con gli occhi. E poi quando gli occhi sono fissi, quando gli occhi mi guardano bene, penso, ok, il resto andrà a posto.

HR: Andando avanti, cosa speri di contribuire all’industria e alla Disney?

Capili: Penso onestamente che l’unica cosa che posso sperare di portare sia solo la mia esperienza di vita, la mia prospettiva unica come persona che sono. Come se l’unica cosa a cui voglio davvero contribuire è la prospettiva che ho e che solo io ho. Posso offrirtelo nella speranza che possa aiutare altre persone a trovare la catarsi in qualche modo. Le cose che ho imparato. Offrili in modo che qualcun altro non abbia difficoltà ad impararli o non debba cercare così tanto.

HR: Cosa speri che il pubblico porti via Quaderno di schizzi?

Capili: Dal mio episodio in particolare, spero solo che tutti credano in se stessi. Ho passato molto tempo a non credere in me stesso ed è stata una perdita di tempo. Devi essere la tua cheerleader. Puoi fare cose difficili e puoi fare cose spaventose. Puoi sbagliare. Puoi disegnare Kuzco in modo errato e va bene. Puoi riprovare se vuoi. Ma non devi. L’hai fatto [try] e va bene.

Abbiamo anche parlato con l’animatore della storia Hyun Min Lee che appare in Quaderno di schizziè il secondo episodio, quindi assicurati di dare un’occhiata anche a quell’intervista! Quaderno di schizzi ora trasmette in streaming tutti e sei gli episodi su Disney+.