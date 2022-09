Una caccia alle streghe piena di nostalgia

Abbiamo il seguito di uno dei nostri film preferiti di Halloween, Hocus Pocus 2. Il seguito è all’altezza dell’originale? O sarà un altro sequel non necessario? Immergiamoci.

Hocus Pocus 2 segue tre ragazzini che riportano accidentalmente le Sanderson Sisters nell’odierna Salem. I bambini devono capire come fermare le sorelle prima che inizino a mangiare i bambini. Il film vede il ritorno di Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nei panni delle sorelle Sanderson.

Il film inizia con noi che vediamo le giovani sorelle insieme quando una giovane Mary avrebbe dovuto sposare una delle persone del posto ma ha rifiutato. Quindi furono banditi da Salem a vita, affittando le sorelle che incontravano una strega, e il resto è storia mentre ci spostiamo nell’odierna Salem.

Siamo entrati nella moderna Salem, dove tutti si stavano preparando per Halloween ed è il compleanno di Izzy. Becca e Izzy si incontrano per un rituale di compleanno ogni anno per il compleanno di Izzy. Si incontravano anche con Cassie, ma hanno litigato. Quindi, in un negozio locale, Gilbert racconta le storie delle sorelle Sanderson e per il 16° compleanno di Izzy, le regala una candela da accendere per il loro rituale annuale. Bene, ha detto che se una vergine avesse acceso questa candela il giorno del suo sedicesimo compleanno, sarebbe tornata e indovina un po’? Quindi Izzy ha acceso la candela e, puff, sono arrivati.

Ora, Izzy e Becca tentano di salvarsi dicendo che non sono adolescenti in modo che le sorelle non le mangino. Così sono partiti per Walgreens per trovare cose che dicono “giovane” per aiutarli a sfamare la loro fame. L’intero montaggio di eventi è DIVERTENTE. Non ridevo così tanto da molto tempo.

Hocus Pocus 2 è divertente e pieno di nostalgia

Abbiamo visto un sacco di nostalgia nel 2022 nello spazio cinematografico. Hai avuto film come Top Gun: Maverick e Clerks III, mentre Jurassic World e Lightyear hanno fallito miseramente. Tuttavia, Hocus Pocus 2 si sente come il primo, buttandolo fuori dal campo di gioco. Non puoi fare a meno di essere entusiasta di vedere le sorelle Sanderson tornare in vita come hanno fatto. Ero sbalordito da quanto bene fosse stato scritto questo film. Ha riportato le sensazioni dell’originale mentre metteva in evidenza alcune nuove storie divertenti e uniche che li coinvolgevano.

L’intero ensemble è così divertente. Dai nostri tre originali più le aggiunte in Tony Hale, Whitney Peak e Belissa Escobedo, il mio preferito era Sam Richardson nei panni di Gilbert. Ha sempre la capacità di rubare la scena quando è nei film.

Complessivamente, Hocus Pocus 2 seleziona tutte le caselle che vuoi dal film. È divertente, pieno di nostalgia e ha una storia ben scritta che mette insieme i pezzi perfettamente. Mi sono divertito molto con il film e penso che lo farai anche tu.

Hocus Pocus 2 arriva su Disney+ il 30 settembre.