Un nuovo tipo di eroe: la storia dello scarabeo scarlatto e dove la Marvel potrebbe arrivare da qui

Ora che Cavaliere della Luna è giunto al termine, penso che sia abbastanza sicuro dire che siamo tutti innamorati di Layla El-Faouly (May Calamawy). E l’episodio 6 ci ha regalato un momento davvero sorprendente e maestoso dal nostro nuovo personaggio preferito.

Dopo aver accettato di essere l’avatar (temporaneo) della dea Taweret, vediamo Layla diventare il primo supereroe egiziano sullo schermo. Dopo il rilascio, la Marvel ha confermato di aver assunto il ruolo di Scarlet Scarab. Ma chi è lo Scarabeo Scarlatto? Qual è la storia di questo personaggio? Diamo uno sguardo alla storia di uno dei nuovi membri del MCU.

L’introduzione del dottor Abdul Faoul come Scarlet Scarab in Gli invasori numero 23, 1977

Mentre indosso lo scarabeo rubino…

Lascia che ti riporti al dicembre 1977, quando Gli invasori il numero 23 ci ha presentato Abdul Faoul. Un famoso archeologo egiziano durante la seconda guerra mondiale, ha il compito di condurre Namor e la Torcia Umana al nascondiglio di un gruppo di fanatici. Tuttavia, all’arrivo, non è il nascondiglio, ma la posizione dello Scarabeo Rubino.

Il Ruby Scarab conferisce al dottor Faoul poteri straordinari e si rivela il leader del gruppo di fanatici, i Figli dello Scarabeo. Mentre gli Invasori credono che sia allineato con i nazisti in prima linea, non è allineato con nessuno.

Il dottor Faoul poi continua a cacciare gli inglesi dall’Egitto e poi si sbarazza dei nazisti. Dopo questo, diventa il protettore dell’Egitto e continua a combattere i criminali e chiunque ferisca la sua casa. Un giorno negli anni ’50, il Ruby Scarab scompare, il che porta il dottor Faoul a perdere la sua capacità di diventare lo Scarlet Scarab. Una cosa che non riuscì a capire era che Garret, l’artefice dello Scarabeo Rubino, aveva messo un incantesimo sulla gemma. Questo incantesimo significava che una volta prosciugato di tutto il suo potere mistico, sarebbe tornato alla sua tomba.

Mehemet Faoul si allea con il Dio del Tuono Thor #326, 1982.

… Sono invincibile

Dopo molti anni di ricerche, il dottor Faoul non è stato in grado di localizzare ancora una volta lo Scarabeo Rubino. Sul letto di morte, ha trasmesso tutte le sue conoscenze e informazioni sullo Scarabeo Rubino a suo figlio Mehemet Faoul. Mehemet continuò il lavoro di suo padre e riuscì a trovare lo Scarabeo Rubino. Non solo ha completato il lavoro di suo padre, ma ha anche assunto il suo lavoro come protettore dell’Egitto, diventando il secondo Scarlet Scarabeo.

Uno dei suoi ruoli principali come Scarlet Scarabeo era proteggere e localizzare gli inestimabili manufatti dell’Egitto. Ha anche avuto un incontro con Thor mentre cercava di recuperare alcuni manufatti rubati. Sebbene all’inizio ci fosse un malinteso, il Dio del Tuono alla fine lo aiutò a fare la cosa giusta e riportare gli artefatti alla loro legittima dimora.

Mehemet Faoul ha anche le stesse abilità di suo padre come Scarlet Scarab. Ciò include il volo, la super forza e la capacità di sparare esplosioni di energia mistica. Il personaggio aveva molta forza e potenza e si è rivelato un buon partner per tutti i supereroi

May Calamawy nel ruolo di Layla El-Faouly in MOON KNIGHT dei Marvel Studios, in esclusiva su Disney+. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Sei un supereroe egiziano?

Mentre l’introduzione dello Scarlet Scarab lo ha incastrato come un cattivo, alla fine vediamo chi è. Non si schiera con gli alleati o i nazisti. Si schiera con l’Egitto e farà di tutto per garantire la sicurezza e la libertà del suo Paese. Dopo il dottor Faoul, suo figlio prende il sopravvento e fa della sua missione quella di restituire i manufatti che sono stati rubati dalla sua casa. Non sono cattivi, ma i protettori dell’Egitto.

È questo aspetto del personaggio che speriamo venga portato nella nuova versione di Scarlet Scarab. L’introduzione di Layla come supereroe è un cambiamento completo rispetto a ciò che sappiamo dai fumetti. I suoi poteri, i suoi costumi e la sua storia sono completamente diversi. Ma non credo che il suo amore per la sua casa e la sua volontà di essere una protettrice saranno diversi.

Sappiamo già che Layla è un personaggio forte, coraggioso e premuroso. È ferocemente leale e protettiva e farà di tutto per garantire la sicurezza degli altri. È una rappresentazione molto migliore di un Egitto moderno rispetto alla versione obsoleta dei fumetti e fornisce a questo supereroe un aggiornamento tanto necessario.

Tutte le modifiche apportate allo Scarlet Scarab per lo spettacolo sono molto apprezzate. Il suo costume è davvero bellissimo, i suoi poteri sono molto più in linea con lo spettacolo e il modo in cui diventa questo eroe si lega bene anche a questa parte del MCU. Vogliamo tutti vedere di più di Layla; come se stessa e come Scarlet Scarabeo. E mentre Layla è la nostra nuova preferita, speriamo tutti che la sua introduzione nello show sia solo la prima di una lunga serie di un nuovo tipo di supereroe.

Tutti e sei gli episodi di Cavaliere della Luna La prima stagione è ora disponibile per lo streaming su Disney+.

