Un adattamento decente, ma non necessario

Il primo di due lungometraggi era incentrato su Pinocchio uscirà questa settimana, con il primo debutto su Disney+. Vale la pena dare un’occhiata? Immergiamoci.

Pinocchio è l’adattamento live-action della Disney Pinocchio, interpretato da Joseph Gordon-Levitt e Tom Hanks. Il film è scritto da Chris Weitz e Robert Zemeckis, con quest’ultimo che dirige il film.

Onestamente, andando in questo film, le mie aspettative erano relativamente basse perché mentre sono stato un fan dell’adattamento dal vivo di ceratin (La bella e la bestia e Aladdin) che la Disney ha pubblicato, non TUTTE le proprietà ne hanno bisogno. Inoltre, non credo che il trailer abbia aiutato, in quanto non sembrava visivamente piacevole. Quindi forse le basse aspettative potrebbero renderlo piacevole? Forse.

Una notte, Geppetto esprime il desiderio che Pinocchio prenda vita. Dopo una notte di sonno, La Fata Turchina lo fa accadere e Geppetto all’inizio va fuori di testa ma inizia ad essere eccitato per quello che sta accadendo. Dopo settimane di formazione, Geppetto manda Pinocchio a scuola per la prima volta, cosa che Jimmy Cricket va fuori di testa perché non è come tutti gli altri. Tuttavia, la scuola va avanti come pensava Cricket e Pinocchio viene buttato fuori per non essere reale.

Pinocchio segue gli stessi ritmi dell’originale

La storia segue gli stessi ritmi dell’originale, con Pinocchio che cerca di trovare la sua strada nel mondo essendo un burattino. Ha i suoi alti e bassi che combattono con le persone che cercano di guidarlo nella direzione sbagliata, il tutto mentre cercano di tornare al suo Geppetto.

Per me, hai un tipo di film generale con alti e bassi. Ci sono immagini che mi sono piaciute e altre no. Poi abbiamo dei ritmi emotivi decenti, ma non sono abbastanza forti da tenerti interessato. E per quanto riguarda la recitazione/recitazione vocale, mi sono piaciuti Joseph Gordon-Levitt nei panni di Jimmy Crickets, Benjamin Ainsworth nei panni di Pinocchio e Tom Hanks nei panni di Geppetto stava bene.

Nel complesso, ho pensato che sarebbe stato molto peggio di come è finito. Credo che questo sia su misura più per i bambini che per gli adulti, quindi posso vedere i critici fare una panoramica del film. Tuttavia, il pubblico potrebbe trovarlo facile da guardare e apprezzarlo. Per questo motivo, consiglierei leggermente il film per le famiglie (o semplicemente per i tuoi bambini).

Pinocchio Streams su Disney+ l’8 settembre.