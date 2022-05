Tutto ciò che sappiamo finora

Dopo il cliffhanger del finale della seconda stagione Il Mandaloriano ci ha lasciato nel 2020, i fan sono rimasti a speculare su cosa sarebbe successo nel futuro della serie. Ecco tutto quello che sappiamo Il Mandaloriano stagione 3 finora.

Anche se all’epoca non abbiamo mai ricevuto dettagli concreti da Lucasfilm, ora possiamo mettere insieme un paio di cose da aspettarci per la prossima stagione dello show di successo Disney+.

Previsioni sulla data di uscita della terza stagione di The Mandalorian

L’esclusione di un aggiornamento su Il Mandaloriano la stagione 3 sulla chiamata dei guadagni di The Walt Disney Company ha dato l’impressione che la nuova stagione non sarebbe arrivata presto poiché la Disney sembrava dare la priorità ad altri progetti.

Tuttavia, una nuova funzionalità di Vanity Fair che mette in evidenza i prossimi progetti di Star Wars, tra cui Obi-Wan Kenobi, Andore Ahsoka ci ha fornito un campo di battaglia quando Lucasfilm prevede di avere la nuova stagione di Il Mandaloriano far cadere. Secondo l’articolo, Il Mandaloriano la terza stagione dovrebbe debuttare su Disney+ alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.

Carl Weathers, che interpreta Greef Karga, è andato su Twitter a marzo dopo il completamento delle riprese, quindi il calendario della data di uscita segnalata sembra tornare. Weathers, che ha anche diretto il quarto episodio della seconda stagione, intitolato “Capitolo 12: L’assedio”, ha confermato che dirigerà almeno un episodio anche nella prossima stagione.

Al contrario, quando appare in Peacock’s Il ricco spettacolo di Eisen il mese scorso, l’attore di Moff Gideon Giancarlo Esposito ha dichiarato di ritenere che la premiere della stagione fosse prevista per l’uscita quest’estate.

Ho alcune cose da fare in merito per dare alcuni ritocchi finali a quello che faccio, ma credo che accadrà quest’estate. Nessuna data ancora fissata, ma in arrivo”.

A difesa di Esposito, gli attori sono spesso lasciati all’oscuro quando si tratta dei dettagli dietro questi progetti segreti. Inoltre, Disney+ spesso rimescola le date di uscita per garantire che più spettacoli non si sovrappongano l’uno all’altro nel tentativo di ogni serie di ottenere il proprio tempo sotto i riflettori.

La data di uscita estiva da allora è stata rivendicata dal guidato da Diego Luna Andor serie, quindi i fan possono aspettarsi la stagione 1 di Andor questa estate e la stagione 3 di Il Mandaloriano tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

La storia di Mandalorian Stagione 3 batte

Annunciata la scena post-crediti del finale della seconda stagione Il libro di Boba Fett e mentre alcuni spettatori occasionali potrebbero aver appena guardato la scena post-crediti e aver saltato la serie nel suo insieme, in realtà è fondamentale che Il Mandaloriano gli spettatori si aggiornano Il libro di Boba Fett prima di immergersi nella terza stagione, poiché riprenderà sicuramente da dove si era interrotta quella serie.

Il libro di Boba Fett è così importante per la trama di Il Mandaloriano che la serie è stato addirittura chiamato scherzosamente “Il Mandaloriano stagione 2.5″ da parte di critici e fan.

Lievi spoiler per #BookofBobaFett e #TheMandalorian, ma questo si collega a entrambe le serie nel suo insieme e non ai dettagli. Credo pienamente che Boba Fett sia letteralmente Mando Stagione 2.5. Non è una vera stagione di Mando e non proprio una stagione completa di Boba. Fondamentalmente è una miniserie. — Steve Saylor (@stevesaylor) 27 gennaio 2022

È interessante ma discutibile che Lucasfilm abbia deciso di utilizzare una serie completamente separata per rivelare la parte successiva di un’affascinante trama che avrebbe dovuto essere continuata e ampliata nel futuro di Il Mandaloriano.

Spoiler per Il libro di Boba Fett avanti.

Per uno spettatore che ha saltato Boba Fett, sarebbero completamente confusi sul motivo per cui Grogu ha improvvisamente scelto di rinunciare al suo addestramento Jedi con Luke Skywalker e si è riunito con Din – quando l’ultima volta che hanno visto il personaggio in Il Mandaloriano è stato visto dare il suo addio con Din e mentre andava ad allenarsi con Luke. Gli spettatori sarebbero anche confusi sul motivo per cui Mando sta improvvisamente volando in giro su una nave nuova di zecca.

Invece della speculazione che i fan avevano prima Il libro di Boba Fett rilascio che Mando avrebbe intrapreso le sue ricerche per la terza stagione, ora è stato rivelato che Grogu arriverà davvero per tutte le avventure nel futuro dello spettacolo.

Il cast della terza stagione di Mandalorian

Pedro Pascal, Giancarlo Esposito e Carl Weathers sono tutti confermati per il ritorno. Sulla base degli eventi di Il libro di Boba Fett, possiamo aspettarci di vedere anche Temuera Morrison, Ming-Na Wen e forse anche Timothy Olyphant. Resta anche da vedere cosa significhi l’assenza di Gina Carano da questa stagione per il suo personaggio Cara Dune.

Secondo The Hollywood Reporter, in questa stagione si unisce al cast il leggendario attore Christopher Lloyd. Finora non si sa molto del suo ruolo, quindi resta da vedere esattamente quanto tempo sullo schermo dovrebbe ottenere Lloyd.

Cosa speri di vedere nella terza stagione di Il Mandaloriano? Fateci sapere nei commenti qui sotto!