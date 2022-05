Tutti i dettagli da sapere sulla prossima serie

Dopo aver incontrato Maya a Occhio di Falco, I fan della Marvel non vedono l’ora che esca Eco su Disney+. Di seguito, condividiamo tutto ciò che sappiamo finora sulla serie in arrivo, inclusa un’immagine in anteprima e altro ancora!

In Occhio di Falco, il pubblico incontra Maya Lopez (interpretata da Alaqua Cox), che, dopo aver appreso la verità sulla morte di suo padre, decide di lasciare l’equipaggio di Kingpin. Al momento in cui scrivo, non siamo sicuri di quanto la serie si attaccherà ai fumetti, ma dovremmo vedere Maya dopo gli eventi in Occhio di Falco.

Echo previsioni sulla data di rilascio

Sfortunatamente, non abbiamo ancora la risposta per te. Non c’è ancora una data confermata, ma sappiamo che non arriverà nell’anno 2022 come speravamo in precedenza. Invece, il 17 maggio, la serie ha iniziato la produzione e ha anticipato una data di uscita nell’anno 2023. Nel comunicato stampa Disney+ ha annunciato che Eco andrà in streaming esclusivamente su Disney+ nel 2023.

Chi recita in Eco?

Alaqua Cox, che interpreta Maya in Occhio di Falco, tornerà come Maya Lopez. Cox è nato sordo ed è un amputato con una protesi alla gamba, quindi quello che abbiamo visto Occhio di Falco è il vero affare. Oltre a Cox, la serie vedrà nel cast anche Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs e Cody Lightning, con Graham Greene e Zahn McClarnon.

Se ti stai chiedendo come apparirà Wilson Fisk quando è stato ucciso Occhio di Falco, pensa di nuovo! Prima di tutto, se non vediamo un corpo, non possiamo contarli! Per non parlare del fatto che ci sono molte teorie online su ciò che è realmente accaduto a Fisk. QUESTO thread è pieno di spoiler e teorie.

Di cosa parla Eco?

Sebbene una sinossi non sia stata pubblicata, Disney+ ha condiviso che la serie seguirà la “spietata Maya Lopez”, una leader di una banda sorda che voleva vendicarsi per la morte di suo padre.