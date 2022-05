Tutti i dettagli da sapere sulla nuova serie di Star Wars

Obi-Wan Kenobi debutterà questo mese su Disney+. La serie riporterà i fan di Star Wars al fianco di Obi-Wan di Ewan McGregor dalla trilogia prequel. È stato attraverso la sua storia e quella di Anakin Skywalker che abbiamo appreso come Darth Vader è diventato il Signore dei Sith che gli spettatori conoscevano dalla trilogia originale.

Il franchise di Star Wars ha catturato l’immaginazione e l’amore del pubblico per decenni e i contenuti TV per questo universo si sono riversati più che mai. Lo spettacolo di Obi-Wan è uno di una serie di progetti di Star Wars che usciranno sullo streamer quest’anno, incluso Il Mandaloriano stagione 3 se fa una finestra di rilascio di Natale.

In quanto tale, questa attesissima serie è una delle tante, e non vediamo l’ora di vedere dove porteranno tutti la storia ambientata in questa galassia molto, molto lontana.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla prossima serie!

Data di uscita di Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi sarà presentato in anteprima venerdì 27 maggio alle 3:00 ET/12:00 PT.

Di quanti episodi è Obi-Wan Kenobi?

Ci sono in totale sei episodi. Usciranno settimanalmente su Disney+.

Obi-Wan Kenobi è una serie limitata?

Sì, questo spettacolo è una serie limitata, il che significa che non dovrebbe fare un ritorno per una seconda stagione. Anche se questo può essere annullato a discrezione di Lucasfilm, probabilmente non sarà così Obi-Wan Kenobi viene pubblicizzata come una storia completa.

Quando si svolge Obi-Wan Kenobi nel canone di Star Wars?

Siamo tornati alla vita di Obi-Wan un decennio dopo Episodio III: La vendetta dei Sith. A causa dell’Ordine 66, il nostro eroe è rimasto nascosto poiché tutti i membri rimanenti dell’ordine Jedi vengono cacciati in tutta la galassia. Obi-Wan è su Tatooine perché vuole portare un giovane Luke Skywalker sotto la sua tutela, con grande dispiacere dello zio del ragazzo, Owen.

Classificazione per età di Obi-Wan Kenobi

La serie è classificata TV-14, tipica della televisione di Star Wars di Disney+. Questa valutazione è probabilmente dovuta alla violenza della fantasia, alle sequenze intense e spaventose e alle possibili rappresentazioni di un lieve body horror. Tuttavia, questo franchise è noto per la sua capacità di catturare l’attenzione di tutta la famiglia, ad eccezione dei bambini piccoli che potrebbero essere spaventati o disturbati da alcuni contenuti.

Cast di Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker/Darth Vader

Grant Feely nel ruolo di Luke Skywalker

Moses Ingram nel ruolo dell’Inquisitore Reva

Joel Edgerton nel ruolo di Owen Lars

Bonnie Piesse nel ruolo di Beru Lars

Indira Varma

Kumail Nanjiani

O’Shea Jackson, Jr.

Ruperto amico

Cantato Kang

Simone Kessell

Benny Sadi

Sinossi di Obi-Wan Kenobi

La sinossi ufficiale tramite Disney+:

Ewan McGregor ritorna nel ruolo iconico del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi per una serie di eventi speciali su Disney+. Ufficialmente intitolata Obi-Wan Kenobi, la serie inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di “Star Wars: La vendetta dei Sith”, dove ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker è diventato il malvagio Sith Signore Darth Vader. La serie è diretta da Deborah Chow, che ha diretto episodi memorabili di “The Mandalorian”, Stagione 1, e presenta il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader.

Il trailer di Obi-Wan Kenobi

Guarda il trailer qui sotto:

Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori notizie e copertura Disney+. Il nostro sito gemello, Dork Side of the Force, è il luogo da visitare per tutto ciò che riguarda Star Wars, dal merchandising alle serie!