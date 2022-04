Tomb Buster di Moon Knight è un vero film? Spiegazione del twist dell’episodio 4

**Attenzione – Spoiler avanti per Cavaliere della Luna**

Episodio 4 di Cavaliere della Luna i fan della Marvel discutono ancora della grande svolta, generando una serie di teorie sul futuro dello spettacolo con il film camp Spaccatombe in mente.

Riveliamo se Spaccatombe è un film reale o meno, discuti della sbalorditiva teoria che fa parlare i fan e fornisci una guida agli episodi per il resto della serie.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Tomb Buster è un vero film?

No, i fan sperano di affittare Spaccatombe sarà deluso nello scoprire che il film è interamente di fantasia.

Spaccatombe è stato creato appositamente per Cavaliere della Lunaper dimostrare la grande svolta dell’Episodio 4.

Il personaggio simile a Indiana Jones nel film si chiama Steven Grant per far sembrare che Marc Spector abbia basato il suo alter-ego su di lui a causa del suo stato mentale indebolito nel manicomio.

Immagine dalla Marvel/Disney.

La teoria del set cinematografico di Moon Knight è strabiliante

Nonostante Spaccatombe essendo un’opera di finzione, aggiunge credito a una teoria che ribalta la bilancia.

Insieme a Notte di luna stuzzicando la possibilità che Marc abbia immaginato tutto, la maggior parte dei fan crede che Taweret, la dea dell’ippopotamo, lo riporterà in vita e fuori da questo incubo.

Tuttavia, un’altra teoria lo suggerisce Cavaliere della Luna è invece una serie nel film, e infatti fino ad ora è stato tutto finto.

Lo schermo verde e il cameraman avvistati nell’episodio 3 potrebbero essere stati lasciati intenzionalmente per dimostrare che le avventure di Marc facevano parte di un film.

Inoltre, con i fan che anticipano l’arrivo di Jake Lockley, la terza personalità di Marc, alcuni credono che la teoria del set cinematografico introdurrà Jake Lockley come un attore ricco nel ruolo di Marc Spector.

In Marvel Comics, Steven Grant è in realtà un miliardario che finanzia la vita criminale di Marc nei panni di Moon Knight, ma se fosse Jake Lockley nella serie Disney Plus?

Una telecamera di produzione Marvel viene vista alle 8:27 nell’episodio 3 di Moon Knight. Ne ho sentito parlare da un seguace. L’immagine qui evita alcuni dettagli dell’inseguimento, ma nota il tappeto che cade. Il tappeto è uno spunto per guardare il bordo destro del telaio. pic.twitter.com/Nqj4G7txvM — bioreconstruct (@bioreconstruct) 21 aprile 2022

Guida agli episodi di Moon Knight

Cavaliere della Luna è composto da sei episodi nella sua prima stagione, con ogni puntata della durata di 40-50 minuti.

Di seguito, abbiamo fornito una guida agli episodi delle prossime puntate, completa di date di messa in onda da segnare nel calendario:

Episodio 1: Il problema del pesce rosso – mercoledì 30 marzo 2022

– mercoledì 30 marzo 2022 Episodio 2: Evoca il seme – mercoledì 6 aprile 2022

– mercoledì 6 aprile 2022 Episodio 3: Il tipo amichevole – mercoledì 13 aprile 2022

– mercoledì 13 aprile 2022 Episodio 4: La tomba – mercoledì 20 aprile 2022

– mercoledì 20 aprile 2022 Episodio 5: TBA – Mercoledì 27 aprile 2022

Episodio 6: TBA – Mercoledì 4 maggio 2022

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

