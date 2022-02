“The Spiderwick Chronicles” annuncia il casting per i due protagonisti

Il 12 novembre 2021 (Disney+ Day), è stata ufficialmente annunciata una nuova serie basata sui libri per bambini più venduti le cronache di Spiderwick era in fase di sviluppo per lo streamer. Ora abbiamo il nostro primo aggiornamento sull’andamento dello spettacolo.

Leggi: Infine: Riordan su Semaforo verde di Percy Jackson

Un nuovo casting rivela che la Paramount e la 20th Century Television stanno cercando di scegliere due gemelli di 11-15 anni per interpretare i personaggi principali di Jared e Simon Grace. Questa iterazione sarà diversa dal precedente adattamento cinematografico del 2008 in cui Freddie Highmore ha giocato contro se stesso nei panni di Jared e Simon. Un’altra deviazione dalle versioni precedenti vedrà questi personaggi come multirazziali, il che sembra essere un nuovo elemento nella storia.

Per essere presi in considerazione per i ruoli di Jared e Simon, gli attori dovranno girare un breve video in cui entrambi i gemelli sono presenti per discutere del loro nome, età, altezza, città, grado e hobby.

Questa è un’entusiasmante opportunità per aspiranti giovani attori gemelli e fan della serie. Per inviare un auto-nastro, gli attori dovranno inviare il loro video via e-mail a spiderwicktwincasting2022@gmail.com.

Questa serie si unisce Percy Jackson, che è un altro amato adattamento di un libro per bambini in sviluppo attivo per Disney+. Come quella serie, che vede l’autore Rick Riordian fortemente coinvolto, le cronache di Spiderwick sta includendo anche i suoi autori nel processo. Secondo l’annuncio iniziale di novembre, Holly Black e Tony DiTerlizzi, che hanno scritto e illustrato i libri insieme, saranno i produttori esecutivi della serie. Sia Black che DiTerlizza hanno pubblicato questo annuncio di casting sui loro account Twitter personali il 1° febbraio.

le cronache di Spiderwick sono stati originariamente pubblicati in cinque puntate tra il 2003 e il 2004. I libri sono entrati nella lista dei bestseller del New York Times insieme ad altre serie per bambini dell’epoca come Artemide Fowl e Una serie di sfortunati eventi. Successivamente, i due autori hanno collaborato di nuovo a una serie spin-off intitolata Oltre le cronache di Spiderwick. Nel 2008, la Paramount ha distribuito un adattamento cinematografico che ha cercato di coprire gli eventi dei cinque libri originali. Come l’adattamento cinematografico di Una serie di sfortunati eventi, ha seguito uno schema simile di condensazione significativa della storia includendo diversi libri in un film. Questo imminente adattamento per Disney+ probabilmente darà più spazio alla storia per respirare e gli eventi si svolgono a un ritmo più naturale.

le cronache di Spiderwick segue una coppia di gemelli che, insieme alla sorella e alla madre, si trasferiscono in una vecchia casa in una nuova città. In poco tempo, iniziano a notare cose strane e fantastiche che accadono intorno a loro e scoprono una ricca storia che coinvolge il precedente proprietario della casa, Arthur Spiderwick.

Josh Sharpe

Josh Sharpe è uno scrittore, cantante e attore. La sua passione per il cinema e la Disney per tutta la vita lo ha portato a The DisInsider nel 2018. Da allora, ha condotto numerose interviste, scritto scoop esclusivi e discusso la storia della Disney per il sito.

