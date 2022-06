The Noor Dimension in Ms Marvel e se esiste nei fumetti spiegato

L’MCU continua ad espandersi sul piccolo schermo e recenti sforzi come Moon Knight hanno dimostrato di essere diverso da tutto ciò che lo ha preceduto.

Dopo aver assistito al debutto di Oscar Isaac nell’universo cinematografico, il pubblico è stato accolto nuovamente con Ms Marvel, l’ultima serie del creatore Bisha K Ali con Iman Vellani nel ruolo principale di Kamala Khan.

È iniziato in anteprima mercoledì 8 giugno 2022 su Disney+ e funge da introduzione al personaggio del MCU, che apparirà nel prossimo film The Marvels insieme a Captain Marvel.

L’episodio 3 ci ha dato una quantità significativa da digerire, inclusa la menzione di una nuova dimensione. Per aggiornare tutti, spieghiamo la dimensione noor in Ms Marvel.

La dimensione noor in Ms Marvel ha spiegato

Nell’episodio 3 – intitolato Destined – Najma rivela che lei, i suoi coetanei e persino la bisnonna di Kamala, Aisha, provengono da Noor, una dimensione alternativa.

Decider riporta che Noor è la patria di creature mitiche chiamate Djinn, che hanno origine dal folklore. Sebbene possano essere buoni, possono anche essere di natura demoniaca. Immergendosi nella tradizione, il padre di Kamala insegna loro che Djinn può essere chiamato The Clandestine.

Considerando che il sangue di Djinn scorre attraverso Kamala come discendente della specie, è in grado di sfruttare il potere dei braccialetti, con i gioielli che servono come un cenno agli anelli magici che erano così importanti nella trama di Shang-Chi e La leggenda dei Dieci anelli.

Ci si aspetta che venga rivelato di più riguardo al Noor mentre la stagione si dipana, poiché il pubblico sarà lasciato a chiedersi perché i suddetti personaggi siano stati rimossi dalla dimensione e lasciati sulla Terra per decenni.

Vediamo cosa possono dirci i fumetti…

Noor è tratto dalla Marvel Comics?

No, il concetto di Noor Dimension non esiste in Marvel Comics ed è stato introdotto per Ms Marvel.

Tuttavia, Games Radar riporta che l’idea di The Clandestine può essere letta come un riferimento alla tradizione del Clan Destine della Marvel Comics. Il Clan Destine consisteva in un gruppo di supereroi che furono introdotti da Marvel Comics Presents #158 nel 1994.

Le origini del gruppo risalgono ad Adam ed Elalyth, un Djinn, poiché sono tutti suoi discendenti. Resta da vedere se Ms Marvel trarrà ulteriormente da questo filone di tradizione o lo ha semplicemente rielaborato come un cenno ai fan dei fumetti.

Quanti episodi sono rimasti?

Ms Marvel è composta da sei episodi in totale: puoi controllare il resto del programma di seguito:

Episodio 4: mercoledì 29 giugno 2022

Episodio 5: mercoledì 6 luglio 2022

Episodio 6: mercoledì 13 luglio 2022.

Ms Marvel è in streaming esclusivamente su Disney+.

