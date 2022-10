‘The Muppets Mayhem’: la star della serie Bill Barretta sul riportare indietro il dottor Teeth, dove andrà la band nella seconda stagione

Il caos dei Muppet potrebbe non uscire prima del prossimo anno, ma la sua campagna promozionale è già iniziata. In effetti, tutto lo spettacolo, i suoi creatori e la maggior parte delle sue star sono stati oggetto di un intero panel al New York Comic Con questo fine settimana. Al panel, sono stati rivelati molti nuovi dettagli sullo spettacolo. Tuttavia, alla fine c’erano ancora un sacco di domande rimaste senza risposta.

Fortunatamente, il nostro caporedattore Dempsey Pillot ha avuto il privilegio di partecipare a un’esclusiva tavola rotonda con tutto il talento della giuria. Lì, lui e molti altri giornalisti sono stati in grado di porre alcune domande più mirate sulle serie.

Parlando con il co-creatore della serie e protagonista Bill Barretta, è diventato molto evidente che questo spettacolo non riguarda solo il Dr. Teeth e la sua band. Sebbene finora si sappia molto poco sui personaggi, l’attore ha scherzato sul fatto che oltre a far conoscere loro il pubblico, lo spettacolo li porterà anche attraverso i loro archi narrativi individuali.

Disse: “Ad un certo punto, nell’arco delle loro storie, [they all] passare attraverso una transizione di qualche tipo. Non posso dirti se finiscono per apprezzare la transizione o non gradire la transizione, ma mantengono comunque quello che sono, anche se potrebbero imparare qualcosa di nuovo su se stessi.

Anche se non ha potuto entrare più nel dettaglio, ha anticipato che i social media giocheranno un ruolo importante nello show, ma che l’unica persona nella band ad avere un telefono è Lips. “C’è una ragione anche per questo”, ha confermato. “Non sono davvero tutti in questo mondo dei social media, ma è stato divertente cercare di portare dentro questo tipo di personaggi della vecchia scuola e i personaggi umani… dovendo spiegare tutto.”

Barretta ha anche parlato di com’era interpretare di nuovo il personaggio, nonostante una storia in cui fosse un Muppet di sottofondo. Ha detto che i fan dovrebbero aspettarsi di vedere un lato nuovo e inaspettato del Dr. Teeth, modellato su se stesso. Parlando candidamente Barretta ha spiegato che è una persona molto emotiva. Anche se occasionalmente viene deriso dai suoi colleghi, gli scrittori l’hanno vista come un’opportunità per iniettare quel tocco di personalità nel dottor Teeth.

“Hanno scritto una scena per il dottor Teeth in cui si emoziona”, ha detto. “Quindi possiamo vedere un momento emozionante per lui, che amo davvero”. Non è tutto però. Barretta ha anche spiegato che i fan avrebbero ricevuto risposte sulle origini del personaggio.

“Ci sono dei retroscena – cose che vengono fuori”, ha detto. “Guardiamo ogni personaggio e troviamo cose specifiche su ciascuno di loro e facciamo domande [like]: Da dove viene? Da dove viene il dente d’oro del dottor Teeth? Perché si chiama dottore?”

Più di ogni altra cosa, Barretta ha espresso la sua eccitazione per i membri del pubblico di assistere all’eccentricità del personaggio arrivata a 100. Lo stesso Muppet che, come scopriamo, sente sempre il bisogno di tuffarsi in una vasca idromassaggio vicina non si considera esattamente il personaggio della band capo. Come spiega elegantemente Barretta: “Non c’è nessun front man. Sono tutti uomini di punta”.

Per quanto riguarda l’effettiva componente musicale dello spettacolo, Barretta ha riconfermato quanto detto al panel del NYCC: lo spettacolo sarà composto da brani originali e cover. Ma ha chiarito che i fan non dovrebbero aspettarsi di ascoltare Justin Bieber, Drake o qualsiasi altro artista contemporaneo nella serie. “[Electric Mayhem] è una rock band degli anni ’70”, ha detto. “Quindi potrebbe esserci una grande canzone di successo che la gente dice, ‘Oh, facciamolo. Perché è molto popolare e i giovani lo adorano.’ E poi vai a registrarlo [and] semplicemente non funziona… Dovevamo essere molto precisi su quali canzoni avremmo dovuto fare una cover, in modo che funzionassero”.

Anche se potrebbe essere ancora troppo presto per discutere di una potenziale seconda stagione, ciò non ha impedito a Barretta di espandere le speranze dei co-creatori Adam F. Goldberg e Jeff Yorkes di fare un viaggio.

Ha detto: “Penso che sarebbe molto divertente vederli viaggiare e girare il mondo. Nella mia mente, se potesse continuare, penso che sarebbe un tour europeo, e poi sarebbe il tour sudamericano. Penso solo che sarebbe divertente vederli per strada. Non li abbiamo mai visti per strada. E c’è così tanto divertimento anche solo [traveling] negli Stati Uniti.”

“Ci sono così tanti posti fantastici dove possono esibirsi, o in una piccola città”, ha aggiunto. “Mi è sempre piaciuta l’idea che pensi che suoneranno da qualche parte, ma sono finiti dove non ti aspetti, sai? Mi piacerebbe che continuasse così, se potessimo”.

Il caos dei Muppet debutterà su Disney+ l’anno prossimo.

