“The Muppets Mayhem”: i creatori della serie Adam F. Goldberg e Jeff Yorkes discutono della creazione del proprio MCU (Muppets Cinematic Universe)

Il caos dei Muppet potrebbe non uscire prima del prossimo anno, ma la sua campagna promozionale è già iniziata. In effetti, tutto lo spettacolo, i suoi creatori e la maggior parte delle sue star sono stati oggetto di un intero panel al New York Comic Con questo fine settimana. Al panel, sono stati rivelati molti nuovi dettagli sullo spettacolo. Tuttavia, c’erano anche un sacco di domande rimaste senza risposta.

Fortunatamente, il nostro caporedattore Dempsey Pillot ha avuto il privilegio di partecipare a un’esclusiva tavola rotonda con tutto il talento della giuria. Lì, lui e molti altri giornalisti sono stati in grado di porre alcune domande più mirate sulle serie.

Una delle prime domande poste è stata sulla decisione di realizzare uno spettacolo sui Muppets che ruotasse attorno a personaggi di cui il franchise non ha mai veramente amato. Ma il co-creatore e scrittore Jeff Yorkes ha affermato che la mancanza di amore verso i personaggi è esattamente il motivo per cui sembravano soggetti perfetti. Ha detto: “Penso che ne facesse parte [was them] essere emarginato, se vuoi, lì. Voglio dire, immagino che da bambino fossi attratto dal colore e dalla musica… eppure sono una cosa e puoi vederli separatamente. La musica è incredibile. Se ami la musica, ami questi ragazzi. Le loro personalità sono fantastiche. E poi, in termini di spettacolo, possiamo davvero fare qualsiasi cosa con questi ragazzi, perché le persone li conoscono abbastanza”.

LEGGI: ​​La versione completa completa di “The Muppet Christmas Carol” verrà rilasciata su Disney+

Uno degli altri co-creatori e sceneggiatori dello show, Adam F. Goldberg (sì, anche lo stesso uomo dietro ABC’s I Goldberg) ha poi affermato che la cancellazione dell’ultimo spettacolo dei Muppets su ABC era una buona indicazione del fatto che il pubblico in generale era stanco della solita vecchia cosa. Ha detto: “Sento che ci fosse lo spettacolo Muppet ABC, che aveva davvero l’intero cast di personaggi. Dopo di che, penso che ci siamo sentiti come se fosse un modo per raccontare di più un film con questi personaggi secondari che sono iconici come Kermit, Fozzie, Ms. Piggy. “

Oltre a Dr. Teeth, Animal on drums, Floyd Pepper, Janice, Zoot e Lips, Goldberg ha anche anticipato di aver “creato anche nuovi personaggi” per lo spettacolo.

Abbastanza divertente, Yorkes ha chiamato lo spettacolo suo e di Goldberg Il Mandalorianospiegando che permetteva loro di “giocare in questo universo, in questo sandbox, senza essere legati ai ‘Jedi’ e Luke Skywalker e tutti gli altri [other] personaggi.”

Ma ciò non significa necessariamente che non vedremo nemmeno alcuni dei Muppet classici del franchise. Durante il panel, sia Yorkes che Goldberg hanno spiegato che ci sarebbe stata una buona quantità di cameo nel corso della serie, proprio come ogni altro progetto dei Muppet.

Il co-creatore Adam F. Goldberg anticipa un cameo di Cheech & Chong in The Muppets Mayhem! #NYCC2022

Quando gli è stato chiesto se i fan avrebbero visto altri Muppet, tuttavia, Goldberg ha strategicamente detto: “Beh, il fatto che non ci sia permesso dire [anything] significa qualcosa. Ma sai, quella era una delle nostre preoccupazioni. Quando vedi [the word] Muppet che ti aspetti Kermit. Sì. Ma questo riguarda strettamente la band”.

Ha continuato a confrontare la serie con la decisione (allora) fuori dagli schemi della Marvel di fare un’intera serie su Loki. Ha detto: “Direi che prima dei film Marvel, nessuno sapeva chi fosse Loki. E ora Loki è un enorme pezzo di IP che ha il suo show. Ed è in molti film. I personaggi dei Muppet sono più grandi dei personaggi Marvel in termini di consapevolezza. L’iconico Spider Man, ma lo farei [also] diciamo che Fonzie è iconico, altrettanto iconico.

Yorkes in seguito ha scherzato sul fatto che stavano costruendo il proprio MCU, un “Muppets Cinematic Universe”. Ma mentre la discussione continuava, è diventato più evidente che i due non stavano affatto scherzando. “Il nostro piano è di [do the same thing as] questi spettacoli Marvel sui diversi tipi di gruppi di personaggi”, ha aggiunto Goldberg.

Quando gli è stato chiesto cosa avessero in mente, Goldberg ha immediatamente detto che sperava di creare uno speciale comico di Fozzie Bear o uno spettacolo di cucina svedese. Ha insinuato che inserirli nei rispettivi mondi su cui sono stati costruiti i loro personaggi ha più senso. Yorkes, d’altra parte, vuole vedere uno spettacolo con i maiali Muppet nello spazio. Ha lanciato l’idea come “una parodia di spettacoli di fantascienza” che è un contrasto interessante con tutti i contenuti di Star Wars su Disney+.

LEGGI: ​​Barry Keoghan sta chiedendo di essere nel film “Star Wars” di Taika Waititi

Tutto ciò dipende interamente dal successo della prima stagione. A giudicare dal brevissimo filmato mostrato a tutti i giornalisti del NYCC, pensiamo che sarà un successo.

Ma oltre a tutti i loro piani, Goldberg e Yorkes hanno ammesso apertamente di avere già un’idea di come potrebbe essere anche una seconda stagione di Muppets Mayhem: un viaggio on the road.

“Vediamo davvero più stagioni perché il loro album”, ha detto Goldberg. Come ha spiegato Yorkes, la domanda ovvia è: “Cosa fai come band con un’ora? Tour.”

Goldberg ha scherzato sul fatto che, indipendentemente dal successo ottenuto, un’intera stagione in cui i tour della band potrebbero attrarre la Disney a causa di quanto sarebbe economico filmare. “Per quanto riguarda il budget, non avremo set. Siamo appena fuori strada… Ma quando è un successo, speriamo che ce lo lascino fare”.

The Muppets Mayhem debutterà su Disney+ il prossimo anno.

Informazioni sull’autore del post

Imparentato

Continua a leggere