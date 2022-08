The Mandalorian Stagione 3 è “Off the Chain!”

Il personaggio più sottovalutato del Mandoverso potrebbe essere l’alter ego di Giancarlo Esposito, Moff Gideon. Ma l’uomo dietro il mito non è sottovalutato. Soprattutto quando si parla di Star Wars. Quindi, lo scorso fine settimana a un Comic Con del Texas, Esposito ha parlato brevemente della prossima stagione 3 di The Mandalorian e i fan di The Saga a San Antonio se ne sono accorti.

Grazie ai nostri amici di Star Wars News Net, stiamo anche prendendo nota. All’inizio di oggi, Miguel Fernandez ha pubblicato i commenti di Esposito insieme alla fonte in prima persona: TikTok!

In un momento catturato in un video di TikTok incluso di seguito, Esposito ha affermato che le possibilità che Gideon torni in una stagione futura di The Mandalorian sono molto alte, aggiungendo quanto segue:

Nella terza stagione, prevista per il primo trimestre del 2023, The Mandalorian, Din Djarin e The Child, Grogu, continuano il loro viaggio attraverso i tempi turbolenti in seguito agli eventi di Il ritorno dello Jedi. La famiglia trovata ha già incontrato Luke Skywalker, Ahsoka Tano, Boba Fett e i resti dell’Impero Galattico; nel frattempo, Djarin si ritrova in una lotta per il potere che circonda la leggendaria Dark Saber, sottratta a Moff Gideon in combattimento e desiderata dall’aspirante regina di Mandalore, Bo Katan.

Fernandez di SWNN.com ha aggiunto:

Carl Weathers, che è sia un regista che un attore nella nuova stagione, ha elogiato quanto sia stratificata la narrazione reale, mentre Pedro Pascal l’ha definita persino migliore della seconda stagione… Il trailer mostrato a Star Wars Celebration ha già accennato a una scala ancora più ampia di mai prima d’ora, e sembra che stiano agendo su quello.

Leggi l’articolo completo su Star Wars News Net. E tienilo qui per ulteriori informazioni da Giancarlo Esposito, che parlerà prossimamente al Fan Expo Boston il prossimo fine settimana.

