The Mandalorian sarà in The Book of Boba Fett dopo l’episodio 4?

Star Wars sta vivendo una sorta di rinascita sul piccolo schermo grazie alla creazione di Jon Favreau e Dave Filoni, Il Mandaloriano.

Nel dicembre 2021, la serie ha generato il primo di numerosi spin-off sotto forma di The Book of Boba Fett, che continua la storia dell’ex cacciatore di taglie mentre rivolge le sue attenzioni per diventare un signore del crimine.

Dopo l’uscita dell’episodio 4, tuttavia, i fan di Star Wars sono stati lasciati a chiedere “il Mandalorian sarà in The Book of Boba Fett?” dopo una sottile presa in giro poco prima che i titoli di coda finissero.

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per l’episodio 4 di The Book of Boba Fett*

Il libro di Boba Fett | Rimorchio ufficiale | Disney+

BridTV

6315

Il libro di Boba Fett | Rimorchio ufficiale | Disney+

https://i.ytimg.com/vi/rOJ1cw6mohw/hqdefault.jpg

892119

892119

centro

13872

Riepilogo episodio 4 del libro di Boba Fett

L’episodio 4 de Il libro di Boba Fett è arrivato su Disney+ mercoledì 19 gennaio 2022.

Intitolato La tempesta di raccolta, l’episodio vede Boba Fett tentare di reclamare la sua nave dal palazzo di Jabba the Hutt nei suoi flashback indotti dai bacta, con l’aiuto di Fennec Shand, mostrandoci come la coppia si è incontrata per la prima volta.

Nel presente, Fett è alla ricerca di alleati in seguito alla crescente attività del Sindacato Pyke, reclutando il gladiatore Wookiee Krrsantan nei suoi ranghi e allo stesso tempo concordando un accordo con gli altri boss del crimine di Tatooine affinché rimangano neutrali nel conflitto in arrivo.

Lucasfilm | Disney+

Il Mandaloriano sarà in The Book of Boba Fett?

L’episodio 4 suggerisce fortemente che il Mandaloriano, noto anche come Din Djarin, apparirà davvero in The Book of Boba Fett

Negli ultimi istanti di La tempesta di raccolta, Boba e Fennec discutono del loro bisogno di più muscoli assunti nel conflitto in corso contro il Sindacato Pkyes.

Proprio mentre i titoli di coda stanno per iniziare, alcune battute del tema Mando di Ludwig Goransson si infiammano nella partitura, suggerendo che Boba ha in mente qualcuno.

Il cenno musicale è in realtà il secondo riferimento a The Mandalorian nell’episodio 4, poiché le suddette scene di flashback coincidono anche con l’episodio 5 di The Mandalorian, dove Mando ha avuto il suo primo incontro con Fennec Shand.

Più avanti nella seconda stagione, Boba e Fennec hanno collaborato con Mando per salvare il piccolo Grogu da Moff Gideon e ora sembra che Fett voglia portare Mando per aiutarlo.

Lucasfilm | Disney+

I fan vogliono vedere il ritorno di Mando

Anche se la presa in giro musicale potrebbe essere stata abbastanza sottile, ha fatto impazzire i fan di Star Wars, con molti che si sono rivolti ai social media per esprimere i loro pensieri.

Un fan su Twitter ha scritto: “Ok, ascoltami. E se la riproduzione del tema Mando alla fine significasse che otteniamo Din E anche più Mandos? Come se potessi fare una passeggiata su come Boba voler costruire una casa potrebbe essere un modo per onorare l’eredità di Jango secondo gli standard di Mando e ahhhh.

Mentre un altro ha aggiunto: “Penso che sia interessante quando abbiamo sentito per la prima volta il titolo “The Mandalorian” speravamo che riguardasse Boba Fett. Ora l’episodio 4 dello show di Boba si conclude con un suggerimento che potremmo vedere Mando e io siamo il 100% più eccitati di prima. È pazzesco come sia cambiata la situazione.

Questo fan ha commentato: “Ho appena perso la testa quando il tema Mando ha suonato alla fine di Boba Fett”.

E infine, questo fan ha riassunto i suoi sentimenti in forma gif:

Impossibile caricare questo contenuto

Il tema Mandalorian in riproduzione alla fine del Capitolo 4, questo significa che avremo Mando nel Libro di Boba Fett, giusto?? 😍 pic.twitter.com/GVKpOTSKW6 — darth msanee💀 (@msanee98) 19 gennaio 2022

Il libro di Boba Fett è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima il 29 dicembre 2021.

In altre notizie, la data di uscita dell’episodio 78 di Attack on Titan e l’anteprima di “Two Brothers”