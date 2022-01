‘The Book of Boba Fett’ Episodio 3 Recensione: “Le strade di Mos Espa”

*Attenzione: questo articolo contiene spoiler per l’episodio 3 de Il libro di Boba Fett*

Infine, Il libro di Boba Fett sta iniziando ad andare. I flashback non sono serviti assolutamente a nulla per approfondire il personaggio di Boba Fett (Temuera Morrison) quando la storia stessa è presumibilmente ambientata nel presente. Dopo un’apertura piuttosto eccitante, in cui la leggenda della recitazione Stephen Root fa il cameo nei panni di Lortha Peel, siamo tornati in un altro flashback di bacta tank. L’inquadratura delle transizioni serbatoio bacta/flashback è così noiosa che spero che Robert Rodriguez et al. lo rinfrescherà negli episodi futuri se ci saranno altri flashback non necessari.

Il problema che ho con i flashback non sono i flashback stessi (un retroscena è sempre il benvenuto per “riempire le lacune” con qualsiasi personaggio), ma la via vengono utilizzati i flashback. Dobbiamo sempre vedere Boba dormire nella vasca dei bacta prima di imparare improvvisamente Di più (ma non proprio) sul suo passato con i Tusken Raiders. Questa volta, il Pyke Syndicate ha ucciso i Raiders e bruciato il loro campeggio, il che porta Boba in un quasi esilio fino a quando non viene improvvisamente svegliato da KRSANTAN NERO! INFERNO SI!

Il cambiamento emotivo che ho avuto durante la visione dell’episodio è passato da “Oh no…” quando è apparsa un’inquadratura persistente del bacta tank, a OHHH SÌAAAA (!) quando Black Krrsantan si è presentato dal nulla. Se c’è una cosa in cui Jon Favreau e Dave Filoni hanno sempre eccelso, con il loro Mandaloriano mostra, è come strappano personaggi oscuri dal [decanonized, but] universo espanso di Guerre stellari libri e fumetti e sai quando usarli per divertirti con i fan che hanno trascorso il loro tempo a leggere ed esplorare l’universo espanso. Il Krrsantan nero è semplicemente fantastico. Non ha bisogno di fare nulla, basta presentarsi e dominare l’intero schermo lontano da Morrison e da qualsiasi attore inquadrato.

Black Krrsantan non viene preso in giro qui, ma diventa parte dell’azione quando risveglia Boba Fett e lo combatte direttamente in quello che considero il più grande incontro di fan service in live-action Guerre stellari storia? Ad ogni modo, il combattimento è dannatamente impressionante, con Krrsantan che mette facilmente fuori combattimento Fett, anche se il cacciatore di taglie fa una bella lotta e un gruppo di giovani (guidati da Sophie Thatcher) aiuta Fett a salvarlo mentre intrappola Krrsantan in una fossa del rancore. È successo davvero? Sì, ed è stato deciso, anche se il montaggio è stato un po’ instabile, ma non così instabile come le sequenze d’azione in Il falco e il soldato d’inverno.

Il fulcro dell’episodio, tuttavia, è un divertente inseguimento in motocicletta spaziale color ghiacciolo tra i giovani e il maggiordomo di Mok Shaiz (David Pasquesi), che ricorda molto la sequenza della gara in Spy Kids 3-D: Game Over. Questa è la prima volta che ho sentito Robert Rodriguez nella sua forma più giocosa dall’uscita di Gioco finito, e sincero affetto per il modo in cui la sequenza è inquadrata e messa in scena. Sembra legittimamente un livello bonus del gioco di cui sopra Bambini spia film, e i cicli spaziali si aggiungono a quella giocosità dell’infanzia. È divertente, che è l’ELEMENTO centrale di cosa Guerre stellari dovrebbe essere. I bambini dovrebbero divertirsi guardando sequenze d’azione altamente fantasiose da togliere il fiato, mentre gli adulti dovrebbero godersi il lato più “politico” del franchise. È così che è sempre stato, e Rodriguez finalmente riporta il franchise alle sue radici attraverso una sequenza di inseguimento molto esilarante (e spensierata) che non è solo follemente giocosa ma finalmente ci mostra che lo spettacolo può essere fantastico quando vuole. Danny Trejo, un collaboratore di lunga data di Rodriguez, fa un divertente cameo come allenatore di Rancor, e si sa sicuramente che tornerà in qualche modo.

L’aggiunta di Sophie Thatcher e Jordan Bolger nello show porta un po’ di leggerezza nella serie, ma Rodriguez non sembra molto interessato a sviluppare i personaggi oltre il fatto che siano “giovani” a cui piace mettersi nei guai e accettare magicamente di lavorare con Boba. Certo, non riescono a trovare lavoro a Mos Espa, ma le loro motivazioni non sono ancora chiare. Sembrano essere coinvolti solo per se stessi, ma l’attenzione sui flashback di Boba riduce lo sviluppo critico del personaggio a favore del riempitivo. Filler dovrebbe essere l’ultima risorsa, non il più grande tropo che userai ancora e ancora e ancora.

Detto questo, il terzo capitolo di Il libro di Boba Fett finalmente tira indietro il sipario su ciò che tratterà lo spettacolo in un modo molto migliore rispetto ai primi due episodi. Non ci serviva così tanto riempitivo per capire che il regno di Boba come Daimyo di Mos Espa sarà sfidato dal Sindacato Pyke e altri “colorati” (prendendo in prestito un termine da Temuera Morrison qui) [but unclear] Cattivi. Ci sono molte voci secondo cui alcuni personaggi legacy appariranno negli episodi successivi, ma queste sono voci (e non mi soffermo su teorie dei fan troppo zelanti dopo Wanda Vision “fughe di notizie” promettevano che tutti, inclusa tua madre, sarebbero stati coinvolti). Se questa serie si concentrerà sulla “guerra” sotterranea tra Boba/Fennec Shand (Ming-Na Wen), il Pyke Syndicate e gli antagonisti eventualmente introdotti, può essere una buona serie. Se continuerà a lampeggiare mentre la serie sta lentamente migliorando, il mio investimento (e altri) durerà sicuramente. Vediamo cosa ci offrirà questa serie la prossima settimana, che sarà fondamentale per il suo successo (o fallimento) prolungato.

Il terzo episodio de Il libro di Boba Fett è ora in streaming esclusivamente su Disney+.

Informazioni sull’autore del post

Maxance Vincent

Maxance Vincent è un critico cinematografico e televisivo freelance e si è appena laureato in studi cinematografici presso l’Université de Montréal. Attualmente sta completando una specializzazione in Studi sui videogiochi, concentrandosi sugli effetti psicologici relativi al discorso critico sui videogiochi violenti.

Imparentato

Continua a leggere