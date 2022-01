Thanos è un eterno? Spiegazione dell’ultimo film Disney+ della Marvel

Marvel Studios Eternals è stato distribuito nei cinema statunitensi il 5 novembre 2021 e ha inaugurato una nuova fase per l’universo cinematografico. Mentre Thanos non appare nel film Eterni, i fan si sono affrettati a chiedersi se lui era un eterno.

Dopo la sua uscita cinematografica, Eternals è ora disponibile per lo streaming su Disney+. Con l’introduzione di Eros (Harry Styles) come fratello di Thanos, c’è la possibilità che il retroscena di Thanos venga esplorato nelle successive puntate di Eternal.

Thanos è un eterno?

Sì, Thanos è un Eterno. Nei fumetti Marvel, Thanos ha un forte legame con gli Eterni poiché discende direttamente da loro. Thanos è il figlio di Al’ars, il cui padre era Kronos. A seguito di una guerra civile che divise la colonia degli Eterni, Crono governò gli Eterni della Terra.

Descritto come “il cattivo più malvagio, assetato di sangue e potente dell’universo”, Thanos è un ibrido Eternals-Deviant. È la sua doppia identità di Eterno e Deviante che spiega la sua differenza nell’aspetto (in particolare il suo colore viola e il mento prominente).

In una scena post-crediti, i fan vengono presentati a Eros (Harry Styles), che viene presentato dal suo compagno Pip come il fratello di Thanos. Mentre l’arco narrativo di Thanos si è concluso in Avengers: Endgame nel 2019, il legame familiare tra lui e gli Eterni potrebbe significare che la sua storia passata sarà ulteriormente esplorata in qualsiasi sequel di Eternals che potrebbe seguire.

Poster della Disney

Chi sono gli Eterni?

In un comunicato stampa della Disney, gli Eterni sono descritti come “un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall’ombra per riunirsi contro il più antico nemico del genere umano, i Devianti”. Il film ha presentato ai fan una serie di personaggi, che si uniscono quando i Celestiali incaricano gli Eterni di proteggere l’umanità dai Devianti.

Il film presentava un cast stellare, con Richard Madden (meglio conosciuto per i suoi ruoli in Game of Thrones e La guardia del corpo) come Ikaris. La vincitrice dell’Oscar Angelina Jolie è apparsa nei panni di Thena, un’altra parente di sangue di Thanos. Sono stati raggiunti anche da Gemma Chan (Sersi) e Salma Hayek (Ajak).

Dove vedere Marvel’s Eternals

Disney+ ha rilasciato Eternals sulla propria piattaforma il 12 gennaio 2022. Il film è ora disponibile per lo streaming nel Regno Unito e in Irlanda.

Eternals si unirà ad altri 13 film dei Marvel Studios disponibili su Disney+. Tutti i film Marvel sulla piattaforma sono disponibili per lo streaming in IMAX Enhanced, che offre al pubblico “un’esperienza di visione coinvolgente a casa”.