Tempo di rilascio, trailer in anteprima e sinossi condivisi

Il trailer di anteprima ufficiale e la sinossi dell’episodio 13 di Snowdrop sono stati ora condivisi online da JTBC Drama, ma a che ora uscirà su Disney Plus?

È una grande settimana per i fan dei drama coreani. Non solo avremo il finale di stagione di “Our Beloved Summer”, ma anche la premiere dell’attesissima serie di zombi “All of Us Are Dead”.

Tuttavia, il fine settimana non è ancora finito, con un altro episodio dell’emozionante Snowdrop che sarà presentato in anteprima in tutto il mondo. Oggi, JTBC Drama ha condiviso il trailer di anteprima ufficiale e la sinossi dell’episodio 13, ma a che ora uscirà l’ultima puntata di Snowdrop su Disney Plus?

Snowdrop episodio 13: Data e ora di uscita

L’episodio 13 del dramma coreano Snowdrop sarà presentato in anteprima in tutto il mondo domenica 23 gennaio o lunedì 24 gennaio, a seconda della località internazionale.

La serie di successo viene trasmessa per la prima volta sulla rete televisiva JTBC in Corea del Sud dalle 22:30 ora solare della Corea, prima di arrivare su versioni selezionate del servizio Disney Plus.

L’episodio 13 di Snowdrop dovrebbe essere disponibile per lo streaming online dalle 00:10 KST/10:10 EST/15:10 GMT.

Tuttavia, come notato in diversi articoli precedenti, alcune versioni di Disney Plus hanno lanciato nuovi episodi con un ritardo compreso tra cinque e venti minuti.

Quindi, se l’episodio 13 non è disponibile nella tua posizione all’ora descritta, non farti prendere dal panico: continua a controllare ogni pochi minuti fino a quando la tua versione di Disney Plus non ha aggiornato il suo contenuto.

Questo articolo verrà aggiornato in caso di modifiche ufficiali alla data o all’ora di uscita programmate per l’episodio 13 di Snowdrop stagione 1.

Al momento in cui scriviamo, Snowdrop è disponibile solo sulle seguenti versioni internazionali di Disney Plus:

Corea del Sud

Tailandia

Singapore

Malaysia

Hong Kong

Taiwan

Indonesia

Giappone

Australia

Anteprima trailer e sinossi condivisi online…

Dopo la conclusione dell’episodio 12 oggi, 22 gennaio, il canale YouTube ufficiale di JTBC Drama ha condiviso il trailer di anteprima della prossima puntata.

Il trailer di anteprima è stato accompagnato da una breve sinossi, che ha rivelato che l’episodio 13 sarà intitolato “Prepararsi meglio per la battaglia in questo momento”.

“Soo-ho (Jeong Hae-in), che conforta Young-ro (Jisoo), che non può fidarsi di suo padre, si prepara ad affrontare l’operazione di soppressione dei dormitori dell’AIEA. Confusi su quale credere, gli studenti sono presi dalla paura prima dell’operazione di soppressione del Ministero della Sicurezza Nazionale…” – Sinossi, tramite JTBC Drama.

Gli ascolti di Snowdrop continuano a salire…

Dopo la sua ormai famigerata premiere e le successive polemiche, Snowdrop ha avuto una strada difficile con i fan, in particolare con il pubblico nazionale in Corea del Sud.

Secondo i dati forniti da AGB Nielsen, Snowdrop è sceso alle valutazioni più basse con l’episodio 4, venendo visto solo dall’1,689% del pubblico nazionale e classificandosi al 23° posto nel suo blocco di programmazione.

Tuttavia, queste valutazioni hanno visto enormi miglioramenti nelle ultime tre settimane, con i punteggi degli episodi che sono aumentati rispettivamente a 3,252%, 2,584%, 3,064%, 2,571% e 3,017%.

Sebbene questi siano ancora significativamente inferiori a quanto molti di noi si aspettassero per la serie, il continuo supporto per Snowdrop può dare ai fan la speranza che la serie sperimenterà una risposta molto migliorata mentre ci muoviamo verso il ritorno.

A livello internazionale, la storia non potrebbe essere diversa; con i fan al di fuori della Corea del Sud che promuovono Snowdrop come uno dei più grandi spettacoli in corso al mondo.

Entro la prima settimana di gennaio, la serie era diventata la serie più vista su Disney Singapore, Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan. Sarebbe anche la terza serie più vista su Disney Japan, solo dietro Occhio di Falco e Il libro di Boba Fett.

Al momento in cui scrivo, Snowdrop sta ottenendo un impressionante 8,8/10 su MyDramaList, 8,9/10 su IMDB e il 91% su AsianWiki.

