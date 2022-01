Tempo di rilascio per lo streaming OTT confermato da Disney Hotstar

La data e l’ora di uscita dell’attesissimo film “Akhanda” sono state finalmente confermate ufficialmente dal suo partner di streaming OTT, Disney Hotstar.

A parte l’iconico Pushpa: The Rise, nel dicembre 2021 c’era solo un film di cui tutti parlavano, Akhanda. Il film è stato finalmente presentato in anteprima dopo un lungo ritardo legato al covid il 2 dicembre con una fantastica accoglienza da parte dei fan.

Nel corso della sua corsa nelle sale, Akhanda ha guadagnato oltre 150 crore al botteghino indiano, diventando il secondo film telugu con il maggior incasso dell’anno dietro il già citato Pushpa: The Rise.

Tuttavia, non tutti i fan si saranno sentiti abbastanza a proprio agio viaggiando in un teatro in questi tempi incerti. La buona notizia è che Akhanda è finalmente pronto per il lancio per lo streaming OTT questa settimana, con la data e l’ora di rilascio recentemente confermate ufficialmente online!

Di cosa parla Akanda?

Akhanda è un dramma d’azione in lingua telugu indiana, diretto da Boyapati Srinu e prodotto da Dwaraka Creations.

Il film è incentrato su due gemelli chiamati Akhanda Rudra Sikandar Aghora e Murali Krishna mentre combattono contro un potente signore di una banda chiamato Gajendra.

Mentre Murali è cresciuto in una famiglia benestante, Akhanda è stata offerta a un Aghora dopo essere nata morta, salvata dal gruppo e cresciuta sotto l’egida di Lord Shiva.

Da adulto, Murali è un leader rispettato nel distretto di Anantapur e giura di annientare la banda di Gajendra, che non solo tortura i lavoratori di una vicina miniera, ma consente alle sostanze radioattive di fuoriuscire nelle riserve idriche locali.

Riusciranno i gemelli, una volta separati, a riunirsi per sconfiggere il loro nemico più pericoloso?

Dove trasmettere in streaming Akhanda online…

I diritti di trasmissione digitale per Akhanda sono stati acquisiti da Disney Plus Hotstar il 4 dicembre per 15 Crore.

La piattaforma offre attualmente quattro piani per i nuovi utenti che concederanno l’accesso ad Akhanda al momento del suo rilascio OTT:

Mobile: Rs 499 al mese, contenuto HD supportato da pubblicità su un dispositivo

Super – Rs 899 al mese, contenuto Full HD supportato da pubblicità su due dispositivi

Premium – Rs 1499 all’anno, qualità 4K senza pubblicità su quattro dispositivi

I diritti del satellite sono stati venduti anche al servizio Star Maa.

Akhanda: data e ora di rilascio per lo streaming OTT

Akhanda uscirà in tutto il mondo tramite la piattaforma di streaming Disney Plus Hotstar venerdì 21 gennaio.

Disney Plus Hotstar ha recentemente confermato che il film sarà disponibile per la visione dalle 18:00 ora solare indiana dal 21 gennaio e nei seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 4:30 PST

Ora orientale – 7:30 EST

Ora britannica – 12:30 GMT

Ora europea – 13:30 CET

Ora dell’India – 18:00 IST

Ora delle Filippine – 20:30 PHT

Secondo quanto riferito, Akhanda sarà presentato in anteprima tramite il servizio Star Maa il 27 febbraio 2022.

Questo articolo verrà aggiornato in caso di modifiche a sorpresa alla data o all’ora di rilascio programmate di Akhanda sul servizio Disney Plus Hotstar.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Come guardare i film After in ordine cronologico