Tempo di rilascio e trama esplorati

Da quando è stato annunciato per la prima volta nella scena post-crediti della seconda stagione di The Mandalorian, The Book of Boba Fett non è stato molto atteso dai fan di Star Wars.

La serie è stata presentata in anteprima il 29 dicembre e traccia l’ascesa di Boba Fett come uno dei più recenti signori del crimine della galassia dopo aver conquistato l’ex impero criminale di Jabba the Hutt.

Tuttavia, finora sono stati rilasciati solo due episodi della serie Star Wars, il che ha lasciato i fan a chiedersi quando uscirà l’episodio 3 di The Book of Boba Fett e cosa comporterà il prossimo capitolo.

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per l’episodio 3 di The Book of Boba Fett*

Riepilogo episodio 3 del libro di Boba Fett

L’episodio 3 de Il libro di Boba Fett è arrivato su Disney+ il 12 gennaio 2022.

Intitolato Le strade di Mos Espa, il capitolo ha concentrato la sua attenzione sul presente mentre l’aspirante signore del crimine ha dovuto affrontare crescenti minacce su più fronti.

Dopo aver appreso che una banda di giovani ha causato il caos in città, Fett va a indagare, incontrando e successivamente reclutando una squadra di motociclisti che sfoggia modifiche meccaniche e una flotta di speeder bike Vespa.

Lucasfilm | Disney+

Di ritorno al palazzo, i flashback infusi di bacta di Boba vengono interrotti da un attacco di Black Krrsantan, il Wookiee dall’aspetto arrabbiato dell’episodio 2, che viene catturato nella fossa del rancore.

Fett riceve quindi una visita da The Twins, che portano un rancore come offerta di pace, mentre Fett rilascia in cambio il cacciatore di taglie Wookiee.

L’episodio si conclude con un drammatico inseguimento di speeder mentre l’equipaggio di motociclisti di Fett insegue il maggiordomo del sindaco che rivela che Mok Shaiz è in combutta con il sindacato di Pyke.

Fett ei suoi seguaci scoprono rapidamente che altri Pyke stanno arrivando su Tatooine, un chiaro segno che il conflitto è all’orizzonte.

Lucasfilm | Disney+

Anteprima episodio 4 de Il libro di Boba Fett

L’episodio 4 di The Book of Boba Fett uscirà mercoledì 19 gennaio a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come tutte le uscite Disney+, la serie Star Wars verrà rilasciata contemporaneamente in tutto il mondo, il che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 GMT nel Regno Unito

9:00 CET in Europa

13:30 CET in India

19:00 AEDT a Sydney, Australia

Pertanto, i fan che guardano negli Stati Uniti potrebbero fare tardi la notte mentre gli spettatori australiani possono guardare a loro piacimento la sera.

In termini di trama e titolo dell’episodio 4, nulla è stato rivelato ufficialmente prima della sua uscita.

Tuttavia, possiamo aspettarci che la vita di Boba Fett diventi molto più dura nei prossimi episodi mentre il sindacato Pyke cerca di espandere la propria portata nella galassia, rovesciando l’impero criminale di Fett prima ancora che sia iniziato.

Lucasfilm | Disney+

Quanti episodi in totale?

Il libro di Boba Fett sarà composto da sette episodi.

I fan veterani di Star Wars noteranno che questo è un episodio in meno rispetto a quello che abbiamo visto nelle stagioni 1 e 2 di The Mandalorian.

Tuttavia, la serie è diretta da Jon Favreau e Dave Filoni mentre tornano numerosi registi di The Mandalorian, tra cui Robert Rodriguez e Bryce Dallas Howard, quindi la serie dovrebbe mantenere un’atmosfera simile.

Dopo la premiere del 29 dicembre, mercoledì arriverà un nuovo episodio della serie Star Wars.

Con sette episodi della serie, ciò significa che The Book of Boba Fett dovrebbe durare fino al 9 febbraio 2022.

Lucasfilm | Disney+

Il libro di Boba Fett è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima il 29 dicembre 2021.

