Tempo di rilascio e trama dell’episodio 3 di The Book of Boba Fett esplorati

Dopo i titoli di coda alla fine della seconda stagione di The Mandalorian, Il libro di Boba Fett è stato molto atteso dai fan di Star Wars per oltre un anno.

La serie è stata presentata in anteprima il 29 dicembre e traccia l’ascesa di Boba Fett come uno dei più recenti signori del crimine della galassia dopo aver conquistato l’ex impero criminale di Jabba the Hutt.

Tuttavia, finora sono stati rilasciati solo due episodi della serie Star Wars, il che ha lasciato i fan a chiedersi quando uscirà l’episodio 3 di The Book of Boba Fett e cosa comporterà il prossimo capitolo.

Riepilogo episodio 2 del libro di Boba Fett

L’episodio 2 de Il libro di Boba Fett è arrivato su Disney+ il 5 gennaio 2022.

Intitolato Le tribù di Tatooine, il capitolo ha abbracciato il suo lato occidentale mentre Boba ha affrontato minacce sia nuove che vecchie.

Dopo l’attacco nell’episodio 1, Boba e Fennec scoprono che gli assassini che li hanno attaccati provengono dall’Ordine del vento notturno e il loro prigioniero ha affermato di essere stato assunto dal sindaco di Mos Espa dopo essere stato lasciato cadere nella fossa del Rancor ora vuota .

Dopo ulteriori indagini e una visita tesa all’ufficio del sindaco, è emerso che gli assassini sono stati effettivamente inviati da una coppia di gemelli Hutt, cugini di Jabba, che hanno affermato che il suo impero criminale è in realtà il loro.

Nei flashback indotti dai bacta di Boba, vediamo Fett diventare più prominente tra i ranghi della tribù dei Tusken, aiutandoli a sconfiggere una banda di contrabbandieri che viaggiano attraverso il Mare delle Dune su un enorme treno veloce.

L’episodio si è concluso con Boba che è diventato un membro a pieno titolo della tribù, aggiornandoci più o meno su dove abbiamo incontrato l’ex cacciatore di taglie nella seconda stagione di The Mandalorian.

Lucasfilm | Disney+

Anteprima episodio 3

L’episodio 3 di The Book of Boba Fett uscirà mercoledì 12 gennaio a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come tutte le uscite Disney+, la serie Star Wars verrà rilasciata contemporaneamente in tutto il mondo, il che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 GMT nel Regno Unito

9:00 CET in Europa

13:30 CET in India

19:00 AEDT a Sydney, Australia

Pertanto, i fan che guardano negli Stati Uniti potrebbero fare tardi la notte mentre gli spettatori australiani possono guardare a loro piacimento la sera.

In termini di trama e titolo dell’episodio 3, nulla è stato rivelato ufficialmente prima della sua uscita.

Tuttavia, poiché le scene di flashback hanno quasi raggiunto il punto in cui abbiamo incontrato Boba nella seconda stagione di The Mandalorian, anche se forse potremmo ancora vederlo salvare Fennec Shand prima che l’attenzione si sposti completamente sulle sue nuove attività da signore del crimine.

Nel frattempo, nel presente, Boba dovrà stare in guardia poiché l’arrivo dei gemelli Hutt potrebbe rivelarsi pericoloso, soprattutto perché sono venuti armati di un cacciatore di taglie Wookie dall’aspetto particolarmente arrabbiato.

Lucasfilm | Disney+

Quanti episodi in totale?

Il libro di Boba Fett sarà composto da sette episodi.

I fan veterani di Star Wars noteranno che questo è un episodio in meno rispetto a quello che abbiamo visto nelle stagioni 1 e 2 di The Mandalorian.

Tuttavia, la serie è diretta da Jon Favreau e Dave Filoni mentre un certo numero di registi di The Mandalorian ritornano tra cui Robert Rodriguez e Bryce Dallas Howard, quindi la serie dovrebbe mantenere un’atmosfera simile.

Dopo la premiere del 29 dicembre, ogni mercoledì arriverà un nuovo episodio della serie Star Wars.

Con sette episodi della serie, ciò significa che The Book of Boba Fett dovrebbe durare fino al 9 febbraio 2022.

Lucasfilm | Disney+

Il libro di Boba Fett è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima il 29 dicembre 2021.

