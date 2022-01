Tempo di rilascio e streaming OTT esplorati per il nuovo thriller medico

A che data e ora uscirà in tutto il mondo l’attesissima serie di thriller medici “Human” per lo streaming OTT?

Nonostante le pagine Trending sui social media e gli innumerevoli importi spesi dai team di marketing, il modo migliore per sapere se una serie in arrivo ha ‘clamore’ dietro è ancora YouTube.

In particolare, il numero di visualizzazioni che ricevono i trailer ufficiali non solo può darci una buona indicazione di quante persone sono entusiaste di un nuovo spettacolo o film, ma di come si confronta con altri titoli in uscita quel mese.

In questo modo, l’imminente serie thriller medica di Sunshine Pictures “Human” ha sicuramente i fan dietro, con il suo trailer PV che ha raccolto oltre 36 milioni di visualizzazioni su YouTube in sole due settimane!

Quindi, di cosa tratta Human, come possono i fan trasmettere in streaming la nuova serie online e a che ora uscirà in tutto il mondo?

Di cosa tratta Human?

Human è una serie televisiva indiana drammatica-thriller di prossima uscita, diretta da Vipul Amrutlal Shah (Holiday: A Soldier is Never Off Duty) e Mozez Singh (Zubaan).

La serie “rivelerà il lato oscuro spaventoso del mondo delle aziende farmaceutiche” e si concentrerà sulla sperimentazione umana di un nuovo “farmaco miracoloso” in un ospedale di Bhopal.

Secondo Gadgets NDTV, Human racconterà la storia del dottor Gauri Nath, uno dei migliori neurochirurghi della nazione e proprietario del “Manthan Hospital” e del suo chirurgo capo, il dottor Saira Sabbarwal.

La coppia è “catturata nella rete delle sperimentazioni umane per un nuovo farmaco”, ma la loro speranza per l’innovazione medica prende una piega più oscura quando si rendono conto che il farmaco ha effetti collaterali letali.

Ora, un giovane lavoratore migrante sta cercando di portare l’intero processo all’attenzione del pubblico dopo che la sua famiglia è tragicamente morta durante i processi umani.

“L’attività di salvare vite viene a costo di togliere vite”. – Didascalia del trailer, tramite Disney Plus Hotstar YouTube.

Come trasmettere in streaming Human online…

Human sarà disponibile esclusivamente per lo streaming online tramite il servizio Disney Plus Hotstar.

Hotstar ha avuto un anno eccezionale nel 2021 e sta cercando di iniziare il nuovo anno alla grande con la premiere di Human.

La piattaforma non offre un periodo di prova gratuito, ma l’accesso al servizio rimane estremamente conveniente con tre pacchetti di abbonamento disponibili:

Piano Mobile: Rs 499 all’anno, un dispositivo mobile e contenuti con risoluzione HD

Super Plan: Rs 899 all’anno, due dispositivi e contenuti con risoluzione HD

Piano Premium: Rs 1499 all’anno, quattro dispositivi e risoluzione 4K

I fan dovrebbero notare che una nuova offerta sul piano Mobile ha attualmente il pacchetto che costa solo Rs 49 al mese, ma presenterà contenuti supportati da pubblicità su un dispositivo con una risoluzione fino a 720p.

Data e ora di rilascio umana per lo streaming OTT…

Human uscirà in tutto il mondo tramite la piattaforma di streaming Disney Plus Hotstar venerdì 14 gennaio.

Al momento in cui scrivo, Disney Plus Hotstar non ha confermato pubblicamente un orario di uscita specifico per la serie Human.

Tuttavia, tutti i 10 episodi dell’attesissimo spettacolo dovrebbero essere resi disponibili dalle 00:00 ora solare dell’India del 14 gennaio.

Ciò sarebbe conforme al rilascio di precedenti titoli in streaming sulla piattaforma, in cui un orario di lancio specifico non è stato condiviso come parte della campagna promozionale.

Questo articolo verrà aggiornato se il team di produzione Human o i partner di distribuzione associati condividono un tempo di rilascio ufficiale per lo streaming OTT.

