Tempo di rilascio dell’episodio 12 di Andor e anteprima della trama

Sebbene possa essere passato sotto il radar per gran parte del suo sviluppo, Andor si è rapidamente consolidato come una delle migliori storie di Star Wars del franchise.

Il thriller grintoso ha posto le storie di persone “reali” in prima linea nel suo racconto galattico che ha visto il ladro titolare trasformatosi in eroe della ribellione imbarcarsi in pericolose rapine ed evasioni sbalorditive.

Dopo 11 incredibili episodi, il culmine di Andor è quasi alle porte, ma quando è l’ora di uscita dell’episodio 12 e cosa possono aspettarsi i fan dal prossimo capitolo?

Andor | Rimorchio teaser | Disney+ BridTV 10221 Andor | Rimorchio teaser | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/j5UX1Adanis/hqdefault.jpg 1020573 1020573 centro 13872

Anteprima della trama dell’episodio 12 di Andor

Dopo la morte di Maarva Andor nell’episodio 11, la gente di Ferrix terrà un funerale per segnare la sua scomparsa, con Dedra Meero e l’ISB che sperano di sfruttare l’occasione come mezzo per catturare Cassian Andor.

Andor è in fuga da quando ha ucciso due umili guardie di sicurezza nell’episodio 1 e la sua storia si è trasformata in un’avventura galattica, che di recente lo ha visto fuggire da una prigione distopica sul pianeta Narkina 5.

Dopo aver appreso della morte di sua madre negli ultimi istanti dell’episodio 11, Cassian vorrà sicuramente renderle omaggio, ma farlo comporterà un grande pericolo.

Nel frattempo, anche le storie che coinvolgono Mon Mothma e Luthen Rael sembrano ambientate vedono alcuni sviluppi chiave. In primo luogo, mentre Mothma cerca di evitare di essere scoperto per aver finanziato l’attività dei ribelli, mentre Luthen potrebbe dover fare delle scelte difficili mentre il gruppo di ribelli guidato da Anto Kreegyr cade in una trappola.

Dai trailer e dal materiale promozionale rilasciato fino ad oggi, sappiamo che il popolo di Ferrix è pronto a ribellarsi contro gli Imperiali occupanti con Dedra che utilizza Death Troopers vestiti di nero nella loro caccia a Cassian.

Andor © Lucasfilm | Disney+

Data e ora di uscita dell’episodio 12 di Andor

L’episodio 12 di Andor arriva su Disney+ mercoledì 23 novembre 2022 e sarà disponibile a mezzanotte del fuso orario del Pacifico negli Stati Uniti.

Come la maggior parte delle uscite Disney+, il nuovo episodio arriverà alla stessa ora in tutto il mondo e per i fan in diversi fusi orari, il che si traduce in:

00:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 GMT nel Regno Unito

9:00 CET in Europa

13:30 IST in India

19:00 AEDT a Sydney, in Australia

Andor © Lucasfilm | Disney+

Quanti episodi nella prima stagione?

La prima stagione di Andor sarà composta da 12 episodi in totale.

I fan veterani di Star Wars noteranno che questo rende Andor la più grande serie live-action finora, dato che The Mandalorian ha caratterizzato solo otto episodi per stagione mentre The Book of Boba Fett ne aveva sette e Obi-Wan Kenobi consisteva in soli sei capitoli.

Dopo 12 episodi, Andor si concluderà il 23 novembre, il che significa che il programma completo di Andor si presenta così:

Cassa | 21 settembre Sarei io | 21 settembre Calcolo | 21 settembre Aldhani | 28 settembre L’ascia dimentica | 5 ottobre L’occhio | 12 ottobre Annuncio | 19 ottobre Narkina 5 | 26 ottobre Nessuno sta ascoltando! | 2 novembre Una via d’uscita | 9 novembre Figlia di Ferrix | 16 novembre Titolo da definire | 23 novembre

Oltre alla prima stagione, Andor è stato rinnovato per una seconda puntata, anch’essa composta da 12 episodi.

La seconda stagione, che avrebbe dovuto iniziare le riprese il 21 novembre, porterà la storia di Cassian Andor fino agli eventi di Rogue One, il film in cui lo abbiamo incontrato per la prima volta come membro a pieno titolo dell’Alleanza Ribelle.

Andor © Lucasfilm | Disney+

Andor è ora disponibile per lo streaming su Disney+ con l’episodio finale previsto per mercoledì 23 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, data di uscita dell’episodio 7 di Bleach TYBW, confusione temporale per “Born in the Dark”