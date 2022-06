Tempo di rilascio della seconda stagione di Only Murders in the Building su Hulu e Disney+

Only Murders in the Building ha preso d’assalto il mondo televisivo quando è arrivato sui nostri schermi nel 2021, con gli spettatori agganciati al mistero che si sta svolgendo nell’immaginario condominio Arconia.

Hulu ha rinnovato la serie dopo solo una manciata di episodi trasmessi e da quel finale sbalorditivo della prima stagione, i fan hanno atteso con ansia l’arrivo della nuova stagione.

Finalmente, la stagione 2 di Only Murders in the Building è finalmente all’orizzonte, ma quando è il momento esatto di uscita dei nuovi episodi per i fan che non vedono l’ora di tuffarsi?

*AVVERTENZA: spoiler in vista per Only Murders in the Building stagione 1*

Riepilogo della prima stagione di Only Murders in the Building

La prima stagione di Only Murders in the Building è stata presentata in anteprima su Hulu il 31 agosto 2021.

Con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, la prima stagione ci ha presentato Charles, Oliver e Mabel, tre fan di un podcast sul vero crimine che tentano di avviare il proprio podcast quando qualcuno nel loro condominio muore in circostanze sospette.

La vittima era un giovane di nome Tim Kono, che era segretamente un amico d’infanzia di Mabel, e con il progredire degli episodi, il trio approfondisce un improbabile elenco di sospetti, inclusa la leggenda della musica Sting, per smascherare il vero assassino.

Nel finale della prima stagione, viene rivelato che la nuova fiamma di Charles, Jan, è l’assassino poiché diventa chiaro che era coinvolta sentimentalmente con Tim e lo ha avvelenato dopo che si sono lasciati.

Charles, Oliver e Mabel festeggiano finalmente la cattura dell’assassino, ma quando Mabel se ne va per prendere altro champagne, viene poi scoperta accovacciata sul corpo insanguinato di Bunny, il presidente del consiglio di amministrazione dell’edificio, e afferma: “Non è quello che sembra. “

Hulu

Data e ora di uscita della seconda stagione di Only Murders in the Building

La seconda stagione di Only Murders in the Building arriva su Hulu e Disney+ martedì 28 giugno 2022.

I fan che guardano negli Stati Uniti e in Canada potranno sintonizzarsi tramite Hulu mentre gli spettatori internazionali potranno guardare attraverso la sezione Star su Disney+.

Per coloro che vogliono guardare i nuovi episodi non appena usciranno, la stagione 2 arriverà su Hulu a mezzanotte, ora orientale negli Stati Uniti. Per fusi orari variabili, questo si traduce in:

21:00 PT negli Stati Uniti e in Canada (il 27 giugno)

00:00 ET negli Stati Uniti e in Canada

Nel frattempo, gli spettatori di Disney+ dovranno aspettare solo poche ore perché il nuovo contenuto verrà rilasciato a mezzanotte Pacific Time, che per gli spettatori di tutto il mondo si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

In termini di trama della seconda stagione, il trio di podcast si trova al centro di un altro caso di omicidio dopo il finale cliffhanger della prima stagione, che ha visto il presidente del consiglio di Arconia, Bunny Folger, finire morto.

Questa volta, tuttavia, Charles, Oliver e Mabel hanno degli obiettivi sulle loro spalle poiché devono trovare il vero assassino mentre tentano anche di convincere i loro vicini di New York che non sono stati loro.

Hulu

Quanti episodi nella stagione 2?

La seconda stagione di Only Murders in the Building conterrà 10 episodi.

I fan veterani della serie noteranno che questo totale rispecchia quello che abbiamo visto nella prima stagione, poiché anche la prima puntata consisteva in 10 capitoli, tutti pieni di colpi di scena.

I primi due episodi della stagione 2 verranno rilasciati il ​​28 giugno prima che gli episodi inizino a essere trasmessi settimanalmente il martedì.

Ciò significa che dopo la premiere di due episodi, la nuova stagione continuerà a essere trasmessa settimanalmente fino all’arrivo del finale il 23 agosto 2022.

Episodio 1 – Persone di interesse | 28 giugno

Episodio 2 – Incorniciato | 28 giugno

Episodio 3 | 5 luglio

Episodio 4 | 12 luglio

Episodio 5 | 19 luglio

Episodio 6 | 26 luglio

Episodio 7 | 2 agosto

Episodio 8 | 9 agosto

Episodio 9 | 16 agosto

Episodio 10 | 23 agosto

Hulu

La seconda stagione di Only Murders in the Building sarà disponibile su Hulu e Disney+ dal 28 giugno 2022.

