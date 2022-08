Tempo di rilascio del procuratore legale dopo il cambio di programma di Disney+

Dopo il meraviglioso Moon Knight, l’energica Ms Marvel e il piccolo I Am Groot, She-Hulk: Attorney at Law sarà l’ultima serie MCU ad arrivare su Disney+.

Essendo l’ottava serie completa a debuttare nella serie in streaming, i fan della Marvel sapranno in gran parte cosa aspettarsi da She-Hulk e dal suo programma di rilascio.

Tuttavia, questo è stato fino a un cambiamento dell’ultimo minuto dei piani da parte della Marvel, che vedrà il suo rilascio leggermente spostato.

Ma quando è esattamente la data e l’ora di uscita di She-Hulk: Attorney at Law dopo che il suo arrivo è stato modificato?

Anteprima della trama di She-Hulk: Attorney at Law

Interpretato da Tatiana Maslany della fama di Orphan Black, She-Hulk: Attorney at Law racconta la storia di Jennifer Walters, un’avvocato specializzata in casi legali a orientamento sovrumano.

Se il suo lavoro non era già abbastanza difficile, la vita di Jennifer è completamente sconvolta dopo che il suo sangue è stato accidentalmente contaminato da quello di suo cugino, Bruce Banner, il che significa che è in grado di trasformarsi in un 6 piedi e 7 pollici hulk.

Tuttavia, Jennifer è riluttante ad accettare i suoi nuovi poteri e tenta di continuare con la sua complicata vita da trentenne, cercando nel frattempo di evitare l’enorme elefante verde nella stanza.

She-Hulk: avvocato © Marvel Studios | Disney+

Data e ora di uscita di She-Hulk

She-Hulk: Attorney at Law uscirà su Disney+ giovedì 18 agosto 2022.

I fan che vogliono guardare il primo episodio il prima possibile potranno farlo da mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come la maggior parte dei nuovi arrivi su Disney+, She-Hulk uscirà contemporaneamente in tutto il mondo e per vari fusi orari, il che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Inizialmente She-Hulk doveva arrivare un giorno prima della data di uscita attuale, ma la decisione è stata annunciata il 3 agosto, appena due settimane prima dell’inizio della serie, di spostare il programma di uscita indietro di un giorno.

Di conseguenza, She-Hulk arriverà il 18 agosto e continuerà il giovedì invece del precedente grande giorno di uscita di Disney+ il mercoledì.

Quanti episodi in totale?

She-Hulk: Attorney at Law sarà composta da nove episodi in totale.

Questo rende la serie il programma televisivo Marvel più lungo fino ad oggi, arrivando con lo stesso conteggio degli episodi di WandaVision e What If…?

Questo differisce da molti dei programmi TV della Marvel che hanno caratterizzato solo sei capitoli in totale.

Ciò significa, tuttavia, che dopo la sua premiere il 18 agosto, i fan possono aspettarsi che un nuovo episodio di She-Hulk arrivi ogni giovedì fino al finale il 13 ottobre 2022.

Episodio 1 | 18 agosto

Episodio 2 | 25 agosto

Episodio 3 | 1 settembre

Episodio 4 | 8 settembre

Episodio 5 | 15 settembre

Episodio 6 | 22 settembre

Episodio 7 | 29 settembre

Episodio 8 | 6 ottobre

Episodio 9 | 13 ottobre

She-Hulk: Attorney at Law si fa strada su Disney+ giovedì 18 agosto 2022.

