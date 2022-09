Tamannaah Bhati condivide come Babli Bouncer sia un rilancio della sua carriera mentre il regista Bhandarkar elogia l’attrice per il suo spirito sul set.

C’è un elenco molto, molto lungo di nuove serie TV e film disponibili sulle piattaforme di streaming OTT questo fine settimana.

Un titolo che merita un posto nella tua lista di controllo è il nuovo film commedia di Tamannaah Bhatia e Madhur Bhandarkar, Babli Bouncer.

Il film è appena stato reso disponibile per lo streaming su Disney Plus Hotstar, con la risposta iniziale dei fan sui social media estremamente positiva.

Tuttavia, questo film ha più importanza di una semplice abbuffata di fine settimana; è un rilancio di una carriera secondo l’attrice protagonista Tamannaah Bhatia.

Tamannaah parla con Babli Bouncer e Bhandarkar

All’evento di lancio di Babli Bouncer, come riportato da Business Upturn, Tamannaah Bhatia ha rivelato che “è un giorno molto speciale per me” e che “aspettavo il lancio del trailer da quando ho sentito la sceneggiatura”.

La stella nascente è stata piena di complimenti per il team di produzione di Babli Bouncer e in particolare per il regista Madhur Bhandarkar, che ha detto di aver “fatto un film che è come un abbraccio: è caldo, sfocato e ti fa sorridere”.

“Sono sempre stato un grande fan dei suoi film. Il mio rispetto per lui è cresciuto ancora di più non solo perché è un genio nel suo mestiere, ma anche perché mi ha insegnato a scegliere il temperamento piuttosto che il talento. Ha vinto numerosi premi nazionali e, dopo aver ricevuto così tante adulazioni dall’industria che qualsiasi regista desidererebbe, è uno dei registi più divertenti e fantastici con cui abbia mai lavorato”. – Tamannaah Bhatia, tramite Ripresa degli affari.

Bhatia ha poi riaffermato il divertimento che le ha dato girare Babli Bouncer, osservando che “Ho fatto così tanti film fino ad oggi, ma questa è stata la mia esperienza più integrata e divertente. Il film è stata l’esperienza più collaborativa per me come attore”.

Il regista era pieno di lodi per Tamannaah

Tuttavia, l’elogio di Bhatia per il suo regista è stato abbinato a Bhandarkar che ha anche spiegato come “Tamannaah ha fatto un lavoro favoloso, sarà vista in un ruolo diverso” e che “era persino la preferita di tutti sui set”.

Parlando con The Hindustan Times, Bhandarkar ha effettivamente rivelato che è stato il team di produzione della Junglee Pictures a suggerire Tamannaah come ruolo principale.

“Hanno detto ‘perché non scegli Tamannaah Bhatia? Ho detto va bene. Non avevo visto nessun film tranne la serie Baahubali. Ho cercato su Google e ho visto le sue foto. Ho incontrato Tamannaah di persona. Quando la mia scrittrice ha fatto la narrazione, potevo solo immaginarla come Babli. Anche a lei è piaciuto e le cose hanno iniziato a svilupparsi. Le ho detto ‘Ti tratterò come una nuova arrivata.’” – Madhur Bhandarkar, tramite The Hindustan Times.

Il regista avrebbe poi rivelato a Outlook India come “La mia decisione di selezionare Tamannaah Bhatia è stata perché quando l’ho incontrata, ho sentito che era la ragazza giusta”.

“Quando scelgo un personaggio, cerco sempre un protagonista nel film, quindi quando Tamannaah Bhatia è venuta e mi ha incontrato, ho visto il suo linguaggio del corpo e il modo in cui parlava, e quando le ho raccontato, si è innamorata, ha riso e ha apprezzato molto l’intera sceneggiatura ed è stata molto felice”. – Madhur Bhandarkar, tramite Outlook India.

Non è passato molto tempo dall’acquisizione del ruolo che “è entrata nel personaggio così bene che sono rimasto davvero colpito”. L’iconica regista ha poi condiviso come “Penso che questo film cambierà le regole del gioco per Tamannaah Bhatia” aggiungendo come “Lei stessa ha detto in conferenza stampa che è il suo rilancio nell’industria cinematografica e sicuramente questo film cambierà le regole del gioco per lei come attore”.

Le prime recensioni per Babli Bouncer si riversano

Babli Bouncer è ora disponibile per lo streaming in tutto il mondo da alcune ore e le prime recensioni stanno arrivando.

Sebbene la maggior parte delle recensioni critiche siano generalmente positive, presentano sicuramente un tema piuttosto deludente quando si discute del nuovo film di Tamannaah.

Bollywood Hungama ha assegnato al film una valutazione di 3/5, spiegando come il film “è un orologio decente grazie al suo messaggio, ai momenti divertenti e alla performance superlativa di Tamannaah Bhatia”. Tuttavia, notano anche che “alcuni dialoghi non riescono a stupire” con una conclusione “dolce ma anche conveniente”.

India Today ha valutato Babli Bouncer con un 2,5/5, riconoscendo che “Tamannaah è esilarante” e “Tira fuori Babli con innocenza che le viene naturale”. Tuttavia, la recensione critica anche “la politica di genere complessiva del film è incoerente” e che “nemmeno la musica del film aggiunge molto valore al film in generale”.

“Babli Bouncer aveva molto potenziale per affrontare un argomento che non era mai stato visto prima sullo schermo. Tuttavia, in nome della commedia, il film riprende l’angolo romantico, che vanifica l’intero scopo del film creando lo stesso vecchio concetto”. – OTT Gioca.

FirstPost è molto critico nei confronti del ritmo e della scrittura di Babli Bouncer, definendolo un “pasticcio di cliché di genere poco cotto, sottoscritto e sovraperformato”.

