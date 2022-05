Tales of the Jedi viene annunciato, ma quando arriverà su Disney+?

Star Wars Celebration è arrivata e finita e ha lasciato il segno con nuove emozionanti avventure in arrivo. Attraverso tutte le interviste e gli applausi dei fan, è stato rivelato che Disney+ introdurrà non una, ma due nuove serie animate. Star Wars: I racconti dello Jedi sarà rilasciato prima di Giovani avventure Jedi e rivisiterà due personaggi “dell’era prequel”.

Racconti di Jedi sarà una serie in sei parti, ma questi saranno piccoli frammenti rispetto alla programmazione normale poiché viene elencata come una “serie breve animata”. Indipendentemente dalla durata di ogni episodio, è sicuro dire che i fan abbracceranno completamente una nuovissima serie in cui uno dei due personaggi si concentrerà su Ahsoka Tano.

Tano e il conte Dooku guideranno la trama Racconti di Jedi, che metterà in evidenza gli anni precedenti di entrambi i personaggi. Filoni in un’intervista ha parlato delle precedenti alleanze di Dooku dicendo: “Era un Jedi. Era uno di loro.” L’esplorazione di due personaggi con due percorsi diversi segue una tendenza nella tradizione di Star Wars, proprio come Obi-Wan e Anakin.

Tales of the Jedi ha una data di uscita?

Sebbene non sia ancora stata pianificata una data di rilascio specifica, Star Wars: I racconti dello Jedi è “programmato per essere presentato in anteprima questo autunno su Disney+”. Oltre a vedere Tano e Dooku, Filoni ha evidenziato il ritorno di un altro personaggio che era presente anche nell’era del prequel. In questa serie, questo personaggio non sarà che un Padawan.

Qui-Gon Jinn tornerà sullo schermo animato e Liam Neeson tornerà a doppiare il personaggio. In uno dei panel di Filoni alla Star Wars Celebration, ha discusso del “progetto passione” ed è chiaro che la sua capacità di raccontare storie incredibili è qualcosa che tutti vogliono vedere di più. Ha detto: “Hanno trovato le risorse e le persone ed è stata una grande opportunità per riconnettersi di nuovo con il team di animazione”.

Racconti di Jedi uscirà questo autunno su Disney+ e vedremo sicuramente la passione di Filoni brillare attraverso tutti i personaggi che riporta sullo schermo animato.

Sei entusiasta di vedere Star Wars: I racconti dello Jedi? Sei più entusiasta di vedere Ahsoka, Dooku o Jinn?