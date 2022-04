Steven Grant è morto? Spiegazione dell’episodio 5 di Moon Knight

**Attenzione – Spoiler avanti per Cavaliere della Luna**

Cavaliere della Luna L’episodio 5 è stato di gran lunga la puntata più emozionante, dimostrando le doti recitative di Oscar Isaac, ma i fan erano sconvolti dopo un altro cliffhanger.

Forniamo un riepilogo di ciò che è accaduto durante gli ultimi momenti del penultimo episodio, spieghiamo se un certo personaggio è davvero andato per sempre e discutiamo del finale in arrivo.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

BridTV

7867

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

https://i.ytimg.com/vi/x7Krla_UxRg/hqdefault.jpg

942245

942245

centro

13872

Riepilogo episodio 5 di Moon Knight

Cavaliere della Luna Episodio 5, intitolato Asiloriprende con Marc e Steven all’interno del manicomio con Taweret, la dea ippopotamo egiziana, che spiega che sono sul viaggio della morte.

Per garantire il passaggio nel Campo delle Canne – l’equivalente del paradiso nella mitologia egizia – Marc e Steven hanno dovuto lavorare insieme ed essere onesti l’uno con l’altro per bilanciare la bilancia di Ma’at.

Entrambe le personalità iniziano a riflettere sugli eventi della vita di Marc, rivelando il momento in cui Steven è stato creato per consentire a Marc di sfuggire al tumulto emotivo causato dalla madre violenta, che ha incolpato Marc per la morte accidentale di suo fratello.

Nel frattempo, Taweret nota che Arthur è riuscito a resuscitare Ammit, poiché molte anime vengono condannate al Duat – l’equivalente dell’inferno – prima del loro tempo, e lei accetta di aiutare a resuscitare Marc e Steven se riescono a bilanciare la loro bilancia.

L’episodio si conclude con il tempo che sta scadendo e la coppia viene tesa in un’imboscata dalle anime della Duat, finendo con Steven che salva Marc e di conseguenza finisce con la controparte britannica che cade in mare e si trasforma in sabbia mentre Marc continua sulla nave.

Steven Grant è morto?

Non proprio. Nonostante Steven sia caduto nella Duat e si sia trasformato in una statua di sabbia, tutto ciò che sta accadendo in questo episodio sta accadendo tecnicamente nella mente di Marc mentre è privo di sensi e fluttua verso la morte, il che significa che tutto può succedere.

Dopo che Steven si è trasformato in sabbia, la bilancia di Marc si è bilanciata, il che ora dovrebbe dargli il passaggio al Campo di Canne. Tuttavia, Taweret si è offerto di aiutare a resuscitare Marc attraverso il passaggio di Osiride, e poiché la sua bilancia è ora in equilibrio, Marc dovrebbe essere salvato e in grado di contrastare Arthur.

Dato che Steven è sempre stato parte della psiche di Marc, ci sono tutte le possibilità che torni nel finale se Marc glielo permette. La “morte” di Steven nell’episodio 5 era più simbolica di Marc che si lascia andare e affronta il suo passato e, in un certo senso, non ha più bisogno di Steven.

Steven Grant è diventato un personaggio così amato dai fan, tuttavia, che la Marvel sarebbe piuttosto crudele non riportarlo indietro per un cameo nel finale.

Immagine dalla Disney.

Finale di Moon Knight

Cavaliere della Luna L’episodio 6 sarà presentato in anteprima mercoledì 4 maggio 2022 su Disney Plus, fungendo da finale della serie.

I precedenti trailer di Moon Knight hanno confermato che c’è ancora una battaglia tra Moon Knight e Arthur Harrow, il che significa che il ritorno di Khonshu è imminente.

Cavaliere della Luna è composto da sei episodi e lo spettacolo è stato classificato come una miniserie, il che significa che la seconda stagione probabilmente non accadrà.

Parlando a Entertainment Weekly, i registi Justin Benson e Aaron Moorhead hanno parlato di altri colpi di scena nel finale:

“Penso che se sei stato sorpreso dall’episodio 4, preparati a essere sorpreso di nuovo dagli episodi 5 e 6. So che suona solo come un piccolo tag carino, ma ti prometto che in realtà è così.”

Immagine da Disney Plus.

Di Jo Craig – [email protected]

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

In altre notizie, The Chosen stagione 3: Dallas Jenkins offre aggiornamenti all’inizio delle riprese