Stephanie Hsu si unisce a “American Born Chinese” della Disney

Secondo Varietà, Tutto Ovunque Tutto In Una Volta La star emergente Stephanie Hsu si unisce alla prossima serie Disney+ American Born Chinese.

È interessante notare che il ruolo riunirà Hsu con un collega Tutto Ovunque Tutto In Una Volta co-protagonisti Michelle Yeoh (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) e Ke Huy Quan (I Goonies).

Anche la serie Disney+ sarà diretta da Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli regista Destin Daniel Cretton.

Basato sull’omonima graphic novel di Gene Luen Yang, il Cinese nato in America racconta la storia di tre personaggi apparentemente non imparentati: Jin Wang, che si trasferisce in un nuovo quartiere con la sua famiglia solo per scoprire di essere l’unico studente cinese-americano nella sua nuova scuola; il potente Re Scimmia, soggetto di una delle più antiche e grandi favole cinesi; e Chin-Kee, una personificazione dell’ultimo stereotipo negativo cinese, che sta rovinando la vita di suo cugino Danny con le sue visite annuali. Le loro vite e storie si uniscono in una svolta inaspettata in questa favola moderna ricca di azione. Cinese nato in America è una corsa incredibile, fino al climax sorprendente.

Hsu interpreterà Shiji Niangniang, la dea delle pietre, che lavora in una gioielleria moderna insieme al suo cane magico.

LEGGI: ​​È ufficiale: Daniel Destin Cretton torna per “Shang-Chi 2” PIÙ un progetto Marvel misterioso

Michelle Yeoh interpreterà Guanyin. È una zia senza pretese che aiuta suo nipote Wei-Chen a superare le sfide del liceo americano mantenendo la sua identità segreta di onnipotente bodhisattva buddista della Compassione. Quan interpreterà un personaggio immaginario di una sitcom degli anni ’90 di nome Freddy Wong.

La serie di commedie d’azione è stata scritta da Gli hamburger di Bob il produttore esecutivo Kelvin Yu e suo fratello, Charles Yu (Mondo occidentale), la serie è prodotta da Melvin Mar e Jake Kasdan (Doogie Kamealoha, MD). Asher Goldstein (Solo Misericordia) e Gene Luen Yang sono anche produttori esecutivi. Kelvin Yu è lo showrunner della serie. Il casting per il progetto è iniziato con annunci nelle prossime settimane.

Cinese nato in America è il vincitore del Michael L. Printz Award 2007, un finalista del National Book Award 2006 per la letteratura per giovani, il vincitore dell’Eisner Award 2007 per il miglior album grafico: Nuovo, un candidato all’Eisner Award per il miglior colore, un miglior Bank Street 2007 Libro per bambini dell’anno, e a New York Times Best seller. Gene Luen Yang è stato il quinto ambasciatore nazionale per la letteratura giovanile ed è un MacArthur Fellow, un destinatario di quella che è popolarmente conosciuta come la borsa di studio “Genius” di MacArthur.

FONTE: Varietà

Informazioni sull’autore del post

Imparentato

Continua a leggere