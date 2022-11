Stasera c’è una nuova puntata di Ballando con le Stelle? (28 novembre)

Ballando con le stelle stagione 31, Disney+

Il lunedì sera è riservato alla sala da ballo! Ma c’è un nuovo episodio di Ballando con le stelle stasera o dovremmo già iniziare a cercare un’altra serie da guardare? E se non ci sono nuovi episodi di DWTS questo lunedì sera, quando tornerà? Ecco tutto quello che sappiamo!

Scusate, Ballare fan! È meglio che iniziamo tutti a cercare qualcosa di nuovo da guardare, dato che non c’è nessun nuovo episodio dello spettacolo della competizione di ballo su Disney + stasera o la prossima settimana, se è per questo. Dove sei stato? Ballando con le stelle la stagione 31 è una conclusione. Una squadra vincente è stata incoronata. Ti è mancato? Non vi biasimiamo, ci sono tanti programmi in TV (e in streaming) in questi giorni. Trasmetti in streaming tutti gli episodi della stagione 31 su Disney+ prima di continuare a leggere, poiché rovineremo chi ha vinto il titolo.

Chi ha vinto Ballando con le stelle stagione 31?

Ancora una volta, se non hai visto il finale della stagione 31, guardalo in streaming ora! Shangela e Gleb hanno concluso al quarto posto, Wayne e Witney al terzo e Gabby e Val al secondo. Ciò significa che la squadra vincitrice della stagione 31 è Charli e Mark!

Data di uscita della stagione 32 di Ballando con le stelle

Il grande passaggio a Disney+ di ABC si è rivelato un successo! Ma anche se, per qualche strana ragione, fosse stato un fallimento, lo spettacolo è già stato rinnovato per la stagione 32. Ma, ancora una volta, la stagione 31 si è rivelata un successo. Tyra Banks e Alfonso Ribeiro hanno svolto un lavoro straordinario come co-conduttori e, anche se i fan non erano molto affezionati a tutte le celebrità concorrenti in questa stagione, ci siamo subito avvicinati alle squadre. Inutile dire che non vediamo l’ora di vedere chi reciterà nella prossima stagione di Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la data di uscita, non ne siamo sicuri! Non è stata annunciata una data ufficiale, ma non è difficile da indovinare! Le ultime cinque stagioni sono state tutte presentate in anteprima nel mese di settembre. Detto questo, la stagione 32 dovrebbe essere qui entro settembre 2023. Ti terremo aggiornato non appena ne sapremo di più.