Star Wars Data Pad: Guardando al futuro di “Andor”

È incredibile che dobbiamo “solo” aspettare fino al 31 agosto per vedere il prossimo capitolo della saga di Star Wars – Andor. Inoltre, data la reazione positiva al teaser trailer dello show e il relativo successo della miniserie Obi-Wan Kenobi, il clamore per Andor continua a crescere in modo esponenziale.

Un prequel di un prequel

Per quelli di voi che si sono nascosti sotto un asteroide, Andor è un prequel di Rogue One: una storia di Star Wars.

Il boilerplate di Disney+ afferma:

La serie “Andor” esplorerà una nuova prospettiva dalla galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor per scoprire la differenza che può fare. La serie porta avanti la storia della nascente ribellione contro l’Impero e il coinvolgimento di persone e pianeti. È un’era piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il percorso destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Al di là del boilerplate, abbiamo già raccolto molto sul prossimo spettacolo.

Primo, Impero in linea ha rilasciato una nuova foto (sopra) e ha spiegato la portata dello spettacolo.

Impero ha spiegato: “Il Ladro Uno La serie prequel, che racconta la storia di Cassian Andor di Diego Luna e la nascente ribellione al culmine dei poteri dell’Impero, sarà una storia che abbraccia cinque anni, il primo dei quali sarà esplorato nella prima stagione di 12 episodi, a partire da questo agosto.

“Anche la seconda stagione, ora confermata, sarà composta da 12 episodi, che copriranno gli altri quattro anni e si interromperanno proprio da dove inizia Rogue One”. Empire Magaine

Disney PR sta dando il via

E i nostri amici a Guerre stellari spiegate e Nuove rockstar aggiornamenti e guasti pubblicati di recente su Andor.

Spiegazione di Star Wars: Empire Magazine ha pubblicato un articolo tutto sulla prossima serie Andor! Ecco i dettagli più interessanti che penso valga la pena discutere.

Nuove rockstar: Star Wars ANDOR arriverà su Disney+ il 31 agosto! Erik Voss analizza ogni dettaglio che ti sei perso da questo trailer!

Spiegazione di Star Wars: Meglio tardi che mai! Ora che abbiamo avuto un po’ di tempo per riprenderci da Star Wars Celebration, volevo tornare indietro e dare un’occhiata ai trailer che sono stati rilasciati. Quindi ecco la mia analisi del trailer del teaser di Andor!

Nuove rockstar: Reazione del trailer di Andor di Star Wars! Erik Voss e Tommy Bechtold sono IN DIRETTA dalla Star Wars Celebration ad Anaheim!

Infine, questi non saranno gli unici aggiornamenti in arrivo prima del debutto di Andor. Quindi, tienilo qui

