Star Wars collabora con lo Studio Ghibli per il nuovo cortometraggio Disney+

Due dei gruppi più grandi e influenti hanno abbandonato la loro inaspettata collaborazione questa settimana sulla piattaforma di streaming Disney+. Lucasfilm (il team dietro Guerre stellari) ha lavorato con gli incredibili illustratori della società di produzione giapponese Studio Ghibli per un cortometraggio di 3 minuti pubblicato il 12 novembre. Ma di cosa parla il corto e quali personaggi sono presenti?

Star Wars e Studio Ghibli collaborano per un nuovo cortometraggio

L’animazione è stata una completa sorpresa per i fan di Lucasfilm e Studio Ghibli. Il pezzo presenta l’iconico giovane Jedi Grogu (che si è fatto strada nei cuori delle persone nello spettacolo Il Mandaloriano come ‘Baby Yoda’/’The Child’ inizialmente) e i personaggi degli sprite di fuliggine. Queste creature sono state avvistate in una manciata di film dello Studio Ghibli, il più famoso dei quali pluripremiato Spirited Away e Il mio vicino Totoro. La loro natura giocosa e maliziosa li rende il perfetto parallelo a Guerre stellari’ Grogu.

Di cosa parla Star Wars x Studio Ghibli?

Di soli 3 minuti, il cortometraggio — intitolato ‘Zen – Grogu e i coniglietti della polvere‘ – non ha una vera trama. È invece una dolce celebrazione dei personaggi, che giocano tra loro nello splendido stile disegnato a mano degli animatori Ghibli. Grogu sembra adattare questo stile a una T; la sua natura artificiosa, quasi goffa, si presta perfettamente ai movimenti infantili del giovane Jedi, replicando al contempo il modo iconico con cui si muovono molti altri giovani personaggi Ghibli.

A cosa serve Zen – Grogu e Dust Bunnies?

Dopo alcune precedenti prese in giro e poi annunci ufficiali il giorno prima sui social media, la collaborazione è stata rilasciata in concomitanza con il terzo anniversario del debutto di Il Mandaloriano su Disney+. I cortometraggi sono stati realizzati dal compositore Ludwig Göransson, l’artista dietro numerose colonne sonore e produzioni di canzoni, tra cui Il Mandaloriano stesso, così come quello della Marvel Pantera nera & Wakanda per sempreTV Nuova ragazzae il cantante/rapper Childish Gambino.

Sebbene sia un corto in ogni senso della parola, l’animazione è una commovente combinazione di alcuni personaggi amati. Rappresenta anche un apprezzamento per il lavoro disegnato a mano, spesso messo in ombra dagli effetti generati dal computer da un milione di dollari che vediamo così spesso sui nostri schermi.

Zen – Grogu e i coniglietti della polvere è ora disponibile per lo streaming su Disney+.